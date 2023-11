Reiziger verklaart afwezigheid van ‘toptalent’: ‘Speelt niet meer bij zijn club’

Vrijdag, 17 november 2023 om 15:45 • Bart DHanis • Laatste update: 16:16

Michael Reiziger is na afloop van het met 1-0 gewonnen EK-kwalificatieduel met Gibraltar tegenover Voetbalzone ingegaan op zijn keuze om Isaac Babadi niet te selecteren voor Jong Oranje. Het talent van PSV maakte in het recente verleden altijd deel uit van de selectie van Jong Oranje, maar werd voor deze interlandperiode thuisgelaten.

“Het komt omdat hij de afgelopen tijd niet meer in het eerste van PSV speelde”, steekt de bondscoach van wal. “Hiervoor speelde hij zelfs vaak in de basis en maakte hij veel speelminuten bij de club.”

“Hij heeft natuurlijk ook hier met concurrentie te maken. Ik heb Ian Maatsen weer terug, die kan ook op het middenveld. Meerdere jongens hebben het goed gedaan, dus dan maak je zo’n keuze.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Babadi kende een vliegende start onder Peter Bosz. Hij startte in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (0-1 winst) en vervulde ook een belangrijke rol in de Champions League-kwalificatiewedstrijden tegen Sturm Graz (7-2 winst over twee duels).

Sindsdien werd Babadi voorbijgestreefd door Guus Til, Malik Tillman en Ismael Saibari. Ook op de flanken, waar Babadi in de jeugd vaak speelde, is het dringen. Daar moet hij concurreren met Johan Bakayoko, Hirving Lozano, Noa Lang en Yorbe Vertessen.

Drie weken geleden werd Babadi daarom teruggezet naar Jong PSV, om weer wat wedstrijdritme op te doen. Het achttienjarige talent van PSV zit daarnaast ook met een contract dat komende zomer afloopt.

De contractsituatie van Babadi is al maanden een onderwerp bij PSV. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad laat Bosz zich echter niet beïnvloeden in zijn keuzes. "Bosz handelt zonder aanzien des persoons en laat het contractgebeuren over aan Earnest Stewart, de technisch manager van PSV. Als de trainer Babadi de beste optie als ‘nummer tien’ vindt, stelt hij hem gewoon op."