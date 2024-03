Reijnders maakt op fantastische wijze zijn eerste goal in Nederlands elftal

Tijjani Reijnders heeft het Nederlands elftal vrijdagavond op schitterende wijze op voorsprong geschoten. De middenvelder van AC Milan schoot in de oefeninterland tegen Schotland de bal van grote afstand in de kruising. Het is het eerste doelpunt voor Reijnders in Oranje.

Nederland kende een behoorlijk moeizame eerste helft tegen Schotland, dat meerdere keren gevaarlijk wist te worden. Oranje sloot de eerste helft dankzij Reijnders alsnog goed af.

De voormalig AZ'er legde in de veertigste minuut van een meter of 25 aan. De poging van Reijnders vloog schitterend in de kruising en liet doelman Angus Gunn kansloos.

Tijjani Reijnders zet Oranje vlak voor rust op 1-0 voorsprong. Zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal. En wat voor een ???? Kijk hier live mee ? https://t.co/Ie9kKssotZ#NEDSCH pic.twitter.com/aSAk9IkHKz — NOS Sport (@NOSsport) March 22, 2024

