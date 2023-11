Regeer: ‘We zullen zien wat die mensen dan weer te zeggen hebben’

Maandag, 20 november 2023 om 09:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:22

Toeval of niet, maar sinds Youri Regeer onderdeel uitmaakt van de selectie van Jong Oranje, verloor de ploeg van Michael Reiziger nog geen duel. Sterker nog: er werd zelfs geen enkele treffer geïncasseerd. Toch heerst er ook scepsis, gezien de relatief makkelijke tegenstanders. Voetbalzone trok naar Zeist om de stemming te peilen.

Door Mart Oude Nijeweeme

Sinds Reiziger het stokje heeft overgenomen van Erwin van de Looi verloor Jong Oranje nog geen punt. Er werd gewonnen van Jong Moldavië (3-0), Jong Noord-Macedonië (2-0), Jong Georgië (3-0) en Jong Gibraltar (5-0 en 1-0). "De koning is dood! Leve de nieuw koning!", werd er al snel geroepen.

"Ik denk dat we een heel goed team hebben", vertelt Regeer. "We hebben een sterke selectie, iedereen heeft zijn eigen kracht. Dat maakt het sterk. Wie de meeste indruk maakt? Ik denk dat we vooral als team heel sterk zijn. Dat moeten we ook uitstralen. Individuen moeten zien uit te blinken in een elftal."

Een vergelijking met de situatie vóór Reiziger durft Regeer niet te maken. "Ik weet niet hoe het vorig jaar was", aldus de verdediger annex middenvelder van FC Twente. "Ik zie alleen dat er nu heel veel plezier is. Dat zie je op het veld en dat is het belangrijkste. Ik kan alleen over deze situatie oordelen."

Maandagavond wacht voor Jong Oranje de zwaarste test, als in de Borås Arena Jong Zweden de tegenstander is. "Het zijn op papier niet de sterkste tegenstanders die we tot nu toe gehad hebben, maar uiteindelijk moet je laten zien dat je ook dan de baas bent op het veld. Als we het ook kunnen laten zien tegen Jong Zweden zullen we wel zien wat die mensen dan weer zeggen."

Hereniging

Voor Regeer betekent zijn aanwezigheid bij Jong Oranje een weerzien met Reiziger. De twee werkten in het verleden samen bij Ajax en hebben nog altijd nauw contact. "Ik heb altijd fijn met hem samengewerkt", zegt Regeer. "Het helpt natuurlijk dat ik hier makkelijk met hem kan praten. Dat kon bij Ajax ook. We hebben een prima band samen."

"Of ik er voordeel bij heb dat hij mij al kende? Dat durf ik niet te zeggen. Uiteindelijk word je beoordeeld op hetgeen je laat zien op het veld. Maar natuurlijk is het fijn als je een trainer kent. Dat helpt wel mee in de samenwerking. Michael is een uitstekende trainer, hij weet wat hij aan mij heeft."

In zijn tijd bij Ajax diende Reiziger als persoonlijke leermeester voor Regeer. De vijftigjarige bondscoach speelde EK's en WK's en kwam uiteindelijk tot 72 interlands. "Michael weet als geen ander hoe je verdedigende situaties moet oplossen", prijst Regeer. "Het is zijn kracht om dat ook nog te kunnen overbrengen op de groep."

"Bij Ajax hield Erik ten Hag een plaatje voor dat hij mij als rechtsback zag. Reiziger en ik zijn daar toen mee aan de slag gegaan. Winston Bogarde was daar ook bij betrokken. Waar dat over gaat? Hoe ik positioneel moet staan, aanvallend en verdedigend. Dat gaat van kleine details tot globale dingen."

Traditionele top drie bij Oranje

Wat opvalt bij het 'grote' Oranje is dat bondscoach Ronald Koeman geen enkele speler buiten de traditionele top drie selecteerde. Enkel spelers van Ajax, Feyenoord, PSV en clubs uit het buitenland maken onderdeel uit van de huidige Oranje-selectie. Regeer heeft daar alle begrip voor.

"Uiteindelijk maakt de bondscoach de keuzes. Als dat alleen spelers uit de top drie zijn, dan is dat zo. Tuurlijk houdt de bondscoach ook clubs daaronder in de gaten, maar ze zitten in een fase met belangrijke wedstrijden. Dan snap ik wel dat hij geen grote veranderingen wil in de groep."

Dat de naam van ploeggenoot Mees Hilgers zo nu en dan rondzingt bij Oranje begrijpt Regeer wel. "Mees doet het goed. Hij zal vast in de gaten worden gehouden door de bondscoach. Op dit moment heeft hij alleen besloten om dat niet te doen. Als Mees zo doorgaat, komt die kans vanzelf een keer."