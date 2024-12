Rechtszaak tegen eerste verdachten van geweld rond Ajax-Maccabi gaat van start

Woensdag verschijnen vijf verdachten van gewelddadigheden rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv voor de rechter. Donderdag volgen twee andere verdachten, meldt de NOS.

Het ging in de nacht van donderdag 7 november mis in Amsterdam na afloop van Ajax - Maccabi Tel Aviv (5-0). Op meerdere plaatsen in de stad werden Maccabi-supporters belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld en de Mobiele Eenheid (ME) moest meermaals optreden.

Ook het gedrag van de Maccabi-aanhang bleef niet onbesproken. De Israëlische voetbalfans hadden een dag voor de wedstrijd in de stad een Palestijnse vlag van een gevel getrokken. Ook zorgden ze voor overlast door taxi's te vernielen.

De incidenten leidden tot veel ophef in binnen en buitenland en beschuldigen van antisemitisme. Inmiddels zijn er meerdere verdachten aangehouden en gaan de rechtszaken van start.

Veertien personen zijn door het Openbaar Ministerie voorgeleid aan de rechter-commissaris met het verzoek om hen langer vast te houden. De zeven verdachten tegen wie het OM voldoende bewijs denkt te hebben, verschijnen deze week voor de rechter. De zaken tegen de andere verdachten worden nog verder onderzocht.

Hoofdofficier De Beukelaar vertelt tegenover AT5 meer over de verdachten. “Bij een aantal mensen hebben we antisemitisme ten laste gelegd, maar niet bij iedereen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die in appgroepen zich op een bepaalde manier hebben uitgesproken."

Van terrorisme is geen sprake, volgens De Beukelaar. “Bij terrorisme is het doel om vrees aan te jagen bij een bepaalde groep. Ik snap heel goed dat de Joodse gemeenschap in Amsterdam bang is geworden door het geweld. Dat is een gevolg van het geweld, maar niet het doel. Alle gepleegde feiten komen voort uit boosheid, frustratie en verdriet over de situatie in Israël en Gaza."

De advocaten van de verdachten zijn verbaasd over de gang van zaken van het OM. “Het is duidelijk dat het OM de zaak een heleboel prioriteit geeft", aldus een van de advocaten. "Na een maand komt de zaak van mijn cliënt al voor de rechter. Het duurt normaal, bijvoorbeeld bij voetbalrellen, veel langer voordat een zaak behandeld wordt."