‘Recent Eredivisie-duel kan overgespeeld worden na kapitale blunder van VAR’

De strafschop van Dario van den Buijs die vrijdagavond gekeerd werd door Jasper Cillessen bij RKC Waalwijk - NEC (2-0) moest ten onrechte overgenomen worden. Serdar Gözübüyük, de VAR van dienst, oordeelde dat NEC'er Calvin Verdonk te vroeg inliep, maar dat blijkt een kapitale inschattingsfout. NEC zou een arbitragezaak kunnen beginnen. Recent won KRC Genk in België een vergelijkbare zaak, waarna de competitiewedstrijd tegen Anderlecht moet worden overgespeeld.

RKC kreeg vrijdag na twintig minuten spelen een penalty. Van den Buijs zag zijn poging van elf meter gepakt worden door Cillessen, die tot zijn grote frustratie van scheidsrechter Jeroen Manschot te horen kreeg dat de penalty opnieuw moest. De tweede poging, die genomen werd door David Min, ging er wél in, waardoor een 2-0 stand op het scorebord kwam. Dat was ook de uitslag.

In Goedemorgen Eredivisie op ESPN sprak Marciano Vink over het opvallende moment. "Je ziet dat Verdonk inloopt, maar als je goed inzoomt - en dat doen ze bij de VAR - dan zie je dat hij het strafschopgebied nog niet heeft betreden, maar er nog boven hangt", aldus Vink.

Calvin Verdonk staat nog niet met zijn voet in het strafschopgebied op moment dat David Min de penalty trapt.

Milan van Dongen, de presentator van de talkshow, kent de regel. "Het is zo dat je met de voet de grond moet hebben geraakt, voordat je inlopen kan bestraffen", aldus Van Dongen.

Vink vindt het onacceptabel. "De VAR is over álles aan het mierenneuken, bijvoorbeeld over een teenlengte buitenspel. Als je dát doet, kun je dit moment niet zomaar laten gaan", vindt de oud-middenvelder.

NEC kan een arbitragezaak starten naar aanleiding van de fout van VAR Gözübüyük.

Vergelijkbare zaak in België

In België speelde recent een vergelijkbare zaak. Het ging om de wedstrijd Anderlecht - KRC Genk (2-1) van 23 december, waarbij een doelpunt van Genk-speler Yira Sor werd afgekeurd.

Sor scoorde uit de rebound van een gemiste penalty, maar werd teruggefloten omdat hij te vroeg zou zijn ingelopen. Het was de arbitrage - inclusief de VAR - echter ontgaan dat ook spelers van Anderlecht te vroeg waren ingelopen.

Genk stapte vervolgens met succes naar de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal in België. Die oordeelde dat de spelregels niet goed zijn toegepast en dat de invloed van die fout dusdanig groot was, dat de wedstrijd moet worden overgespeeld.

