Realistische Danny Buijs: ‘Wij voetballen om resultaten te halen, niet om de schoonheidsprijs te winnen’

Danny Buijs is na afloop van het 1-1 gelijkspel tussen Fortuna Sittard en Feyenoord enorm trots op zijn ploeg. Fortuna leek lange tijd op weg naar een overwinning, maar moest genoegen nemen met een punt. Buijs erkent bij ESPN dat zijn ploeg wat geluk had. Ook wuift hij de kritiek op zijn speelstijl weg.

“Als je een punt haalt bij Feyenoord dan moet je heel blij zijn. Het heeft ook meegezeten', vertelt Buijs. “We hebben zeker fantastisch verdedigd, maar Feyenoord had een aantal goede mogelijkheden om nog te scoren. We hadden een geweldige keeper en één of twee keer hielp het houtwerk ons.”

Anis Hadj Moussa zit momenteel in een lekkere flow en bezorgde ook de Fortuna-defensie een lastige avond. “Ja, die jongen is zo creatief”, geeft Buijs aan.

“Als je hem laat opendraaien, dan moet je ervoor zorgen dat je twee tegen één staat of dat je er vooraf kort op moet zitten. Vandaar dat ik dat heb omgedraaid na de rust. Ik ben trots op wat we hier hebben laten zien”, aldus de Fortuna-trainer.

“We hebben een flink aantal jongens die voor het eerst in De Kuip spelen. Onze directeur vroeg net: ‘zijn ze niet blij?’ Ik zei: ‘ze zijn superblij, maar hun tong ligt op de schoenen. Zij moeten nu bijkomen’”, geeft de oud-profvoetballer aan.

‘’Het was een loodzware wedstrijd, maar ontzettend mooi dat je weggaat met een punt. Wij voetballen om resultaten te halen, niet om de schoonheidsprijs te winnen”, wuift Buijs de kritiek op zijn speelstijl weg.

De Rotterdammers dreigen door het puntenverlies in de top van de ranglijst in de Eredivisie verder achterop te raken bij de koplopers PSV, FC Utrecht en Ajax. Fortuna staat knap negende.