'Real Madrid wil Arsenal komende zomer aftroeven en man van 60 miljoen halen'

Real Madrid gaat zich komende zomer mengen in de strijd om Martín Zubimendi (26). Volgens het Madrileense AS weet de Koninklijke dat Arsenal goede papieren heeft om de controleur te strikken, maar zijn profiel spreekt Carlo Ancelotti enorm aan.

Zubimendi is in de afgelopen jaren meermaals gelinkt aan Real Madrid. Sinds het vertrek van Toni Kroos valt zijn naam steeds vaker in Estadio Santiago Bernabéu. Nu denkt Real Madrid erover na om serieus actie te ondernemen.

Real Madrid vindt Zubimendi om meerdere redenen een interessante optie. Zijn speelstijl, Spaanse nationaliteit en groeiende status bij La Roja zorgen ervoor dat de clubleiding dolenthousiast is.

Wel is de club zich ervan bewust dat Arsenal de race om de handtekening van Zubimendi leidt. De Spanjaard is komende zomer gemakkelijk op te pikken in San Sebastián, indien de afkoopclausule van 60 miljoen euro wordt gelicht.

Toch houdt Real Madrid hoop en denkt de club Zubimendi te kunnen overtuigen om in Spanje te blijven. Vorige zomer zag de controleur een transfer naar Liverpool in duigen vallen, omdat Real Sociedad zich op het laatste moment terugtrok.

Zubimendi kwam woensdagavond nog negentig minuten in actie tegen Real Madrid (0-1 nederlaag). Op 1 april krijgt Real Sociedad een nieuwe kans, wanneer de return van de halve finale op het programma staat.

Volgens Transfermarkt is Zubimendi zo’n 60 miljoen euro waard. Tot dusver speelde hij 222 officiële wedstrijden namens Real Sociedad, waarin hij goed was voor negen doelpunten en negen assists.