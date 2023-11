Real Madrid weet hoogte afkoopsom voor gedroomde opvolger Ancelotti

Maandag, 13 november 2023 om 10:57 • Tom Rofekamp

Xabi Alonso mag komende zomer voor vijftien tot achttien miljoen euro vertrekken bij Bayer Leverkusen, zo meldt de Süddeutsche Zeitung. Bekend was al dat de Spaanse succestrainer een clausule in zijn contract had laten opnemen. Die geldt speciaal voor als Real, Liverpool, of Bayern München zich in Leverkusen meldt. In Madrid is Alonso in in ieder geval topkandidaat.

De Madrilenen zijn druk bezig met de opvolging van Carlo Ancelotti, die eind juni uit zijn contract loopt in Santiago Bernabéu. Idealiter treedt Alonso in zijn voetsporen.

De oud-middenvelder van van de club boekt grote successen in Duitsland, waar hij na elf speelronden fier aan kop gaat in de Bundesliga met Leverkusen. Die Werkself verloor dit seizoen bovendien nog niet één keer, in welke competitie dan ook.

Dat is ook Real opgevallen, en Florentino Pérez wil Alonso dolgraag 'terug naar huis' halen. Het moet daarvoor dus wel een flink bedrag ophoesten.

Zinédine Zidane, het alternatief, is wat dat betreft een goedkopere optie. De Fransman zit nog altijd zonder club, na zijn vertrek bij nota bene Real in 2021.

Alternatief nummer twee

Ook José Mourinho zou in beeld zijn, meldde el Mundo Deportivo begin deze maand al. De trainer van AS Roma loopt in juni uit zijn contract, en is dan dus net als Zidane gratis op te pikken.

Mourinho heeft net als de twee overige kandidaten een verleden in Madrid: tussen 2010 en 2013 zwaaide de Portugees er al eens de scepter.

Alonso komt pas net kijken in trainersland, maar wat hij aanraakt, verandert in goud. De 41-jarige oefenmeester won 33 van zijn 54 wedstrijden als manager, met een puntengemiddelde van 2.04 per wedstrijd.

Voor zijn aanstelling bij Leverkusen trainde Alonso de beloften van Real Sociedad. Ook was hij al eens jeugdcoach bij Real Madrid.