Real Madrid verzuimt koppositie over te nemen van FC Barcelona ondanks knappe comeback

Real Madrid heeft zaterdagavond verzuimd om de koppositie in LaLiga over te nemen van FC Barcelona. De Koninklijke moest daarvoor winnen bij Rayo Vallecano, maar speelde ondanks een knappe comeback gelijk: 3-3. Daardoor blijft Real tweede, met één punt minder dan Barcelona. Rayo staat op plek dertien.

Bij Rayo ontbrak James Rodríguez. Volgens Spaanse media werd de Colombiaan met een verleden bij Real simpelweg op sportieve gronden buiten de selectie gelaten. Aan de kant van Real begon Vinícius Júnior op de bank. Arda Güler en Rodrygo vormden de voorhoede, achter middenvelders Jude Bellingham, Luka Modric, Fede Valverde en Brahim Díaz. Kylian Mbappé ontbrak wegens een lichte blessure.

Rayo kende een droomstart, want al binnen vier minuten stond het op een 1-0 voorsprong. Unai López stond helemaal vrij bij de tweede paal om een voorzet van Jorge de Frutos binnen te koppen.

Daarna werd ook Real een aantal keer dreigend, maar na ruim een half uur spelen werd het zelfs 2-0. Abdul Mumin kopte raak uit een hoekschop en verdubbelde zodoende de score.

Toch stelde Real nog vóór rust orde op zaken. Federico Valverde maakte er met een fraai afstandsschot 2-1 van, en Jude Bellingham kwam succesvol voor z’n man om de 2-2 binnen te koppen.

Na tien minuten in de tweede helft maakte Rodrygo de comeback van Real compleet. De Braziliaan haalde uit vanaf de rand van het strafschopgebied, en via een voet van een Rayo-speler belandde de bal hoog in het doel: 2-3.

Heel lang kon Real echter niet genieten van de voorsprong, want acht minuten later tekende Isi Palazón voor de 3-3, door van dichtbij een voorzet met de voet succesvol van richting te veranderen. Met name Real was daarna nog enkele keren dreigend, maar een winnaar kwam er niet meer.