'Real Madrid raakt diep onder de indruk en plaatst Braziliaans international op verlanglijstje'

Éderson heeft belangstelling gewekt van Real Madrid, zo schrijft de Spaanse krant Diario AS. De middenvelder van Atalanta zou komende zomer de overstap naar de Spaanse hoofdstad kunnen maken, maar geldt wel als 'Plan B'.

Éderson maakte eind vorig jaar een uitstekende indruk in het Champions League-duel met Real Madrid, dat Noord-Italië met een 2-3 zege verliet. Zo goed zelfs, dat de club de tweevoudig Braziliaans international op zijn lijstje met potentiële versterkingen heeft geplaatst.

Real Madrid heeft zelfs al contact gezocht met Atalanta om meer te weten te komen over de mogelijke voorwaarden. Atalanta wees vorig jaar zomer een bod van ongeveer vijftig miljoen euro van Manchester United af. Real Madrid zal aan een bedrag in die regio moeten voldoen om de Atalanta-ster weg te kunnen kapen.

Éderson, die tot medio 2027 vastligt in Bergamo, is één van de absolute sterkhouders bij titelkandidaat Atalanta. De 25-jarige rechtspoot vormt doorgaans het blok op het middenveld met voormalig Oranje-international Marten de Roon.

Real Madrid heeft momenteel veel keuze op het middenveld, maar de club anticipeert op het vertrek van een of meerdere spelers. Zo is de toekomst van Aurélien Tchouaméni onzeker en is de kans aanwezig dat Luka Modric aan zijn laatste seizoen (bij Real Madrid) bezig is.

Toch lijkt de club in eerste instantie voor voor Martín Zubimendi te gaan. De middenvelder van Real Sociedad wees Liverpool afgelopen zomer nog af, maar is mogelijk wel gevoelig voor de avances uit Madrid.

Zubimendi, die een contract tot medio 2027 heeft, voldoet aan de nodige voorwaarden die hem tot 'Plan A' hebben gebombardeerd. Zo kent de 25-jarige international LaLiga al goed en wil Real Madrid graag meer Spanjaarden in zijn selectie verwelkomen. Éderson zit zodoende in de wachtkamer.