Real Madrid opent gesprekken met gedroomde verdediger van 50 miljoen euro

Zondag, 5 november 2023 om 15:40 • Bart DHanis • Laatste update: 16:50

Real Madrid is in gesprek met de zaakwaarnemer van Alphonso Davies, zo maakt het doorgaans betrouwbare AS zondagmiddag bekend. De linksachter van Bayern München ligt tot medio 2025 vast in Zuid-Duitsland, maar wil zijn contract vooralsnog niet verlengen.

Davies had al een overeenkomst over een nieuwe verbintenis met Hasan Salihamidzic. De directeur voetbalzaken van de club werd echter ontslagen door Bayern, waardoor Davies opnieuw is gaan nadenken over zijn toekomst.

Real wil graag anticiperen op de situatie en heeft gesprekken met Davies’ entourage dus geopend. De zaakwaarnemer van Davies, Nedal Huoseh, flirtte tot ongenoegen van Bayern al eerder met de Spaanse grootmacht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In gesprek met het Canadese The Sports Network zei hij dat ‘een aantal grote clubs’ in de markt zijn voor zijn cliënt. In een interview met Fabrizio Romano liet hij vervolgens weten dat hij altijd al fan is geweest van Real. “Bayern is een van de grootste clubs ter wereld, maar Real ook. Real is een grote naam met veertien Champions League-titels.”

Davies wil volgens BILD enkel bijtekenen als der Rekordmeister hem een van de best betaalde spelers van de club maakt. De Canadees international verdient nu zo’n zeven miljoen euro per jaar, maar is uit op een verdubbeling van dat bedrag.

Bayern zou daarom een vertrek van Davies niet uitsluiten. De Kampioen van Duitsland gaat komende zomer vijftig miljoen euro vragen aan Real, gezien hij een jaar later gratis kan vertrekken uit München.

Bij Real bezet Ferland Mendy momenteel de linksachter-positie. De Fransman blijkt blessuregevoelig en kan volgens AS rekenen op interesse uit Saudi-Arabië. Ook werd hij afgelopen zomer in verband gebracht met Arsenal.