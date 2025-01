Real Madrid laat Salzburg mede dankzij wonderassist Bellingham volstrekt kansloos

Real Madrid heeft woensdag een kinderlijke eenvoudige zege geboekt op Red Bull Salzburg. Mede dankzij dubbelslagen van Rodrygo en Vinícius Júnior, een schitterende assist van Jude Bellingham en gruwelijke blinder voor voormalig Heracles-goalie Janis Blaswich werd het 5-1 in Santiago Bernabéu. Real Madrid is verzekerd van de tussenronde en zal zijn laatste duel moeten winnen om kans te houden op een plek bij de eerste acht. Salzburg was voor de wedstrijd al uitgeschakeld.

De openingsfase was verrassend genoeg voor Salzburg, dat fel begon en zich enkele malen meldde rond de zestien van Real Madrid. Veel verder dan een afgeweken schot van Mads Bistrup en een ongevaarlijke hoekschop kwamen de bezoekers in eerste instantie niet. Oskar Gloukh was luttele ogenblikken alsnog dicht bij de 0-1, maar de Israëliër zag zijn poging een halve meter naast vliegen.

Een balverovering van Federico Valverde leidde de eerste grote kans én goal voor Real Madrid op. Kylian Mbappé gaf mee aan Vinícius Júnior, die de doorgelopen Bellingham bereikte. De aanname van de Engelsman was niet goed, maar daardoor belandde de bal perfect voor de voeten van Rodrygo, die met droge knal de verre hoek vond: 1-0.

Als Real Madrid écht aanzette, liet het Salzburg volstrekt kansloos. Zo bleek onder meer na ruim een half uur spelen, toen Rodrygo een één-tweetje aanging met Bellingham en laatstgenoemde schitterend met zijn hak teruggaf op Rodrygo. De Braziliaan dacht niet na en krulde de bal in de verre hoek: 2-0.

Vlak na rust ging voormalig Heracles-goalie Blaswich gruwelijk de fout in. De Duitser dribbelde in en hield daarbij totaal geen rekening met Mbappé, die de bal simpelweg van zijn voeten plukte en al lachend binnentikte: 3-0.

Vinícius Júnior had nog niet gescoord en daar moest wat hem betreft verandering in komen. De runner-up bij de Ballon d'Or-verkiezing werd gelanceerd door Luka Modric, kapte twee man uit en liet Blaswich volstrekt kansloos met een knal in de verre hoek: 4-0.

Een kwartier voor tijd etaleerde Vinícius zijn klasse opnieuw. Brahim Díaz vond Valverde, die met buitenkant meegaf aan Vinícius. De vleugelspeler had vervolgens geen kind aan Blaswich: 5-0. Het slotakkoord werd gespeeld door Bistrup, die Thibaut Courtois verschalkte met een geweldige volley: 5-1.