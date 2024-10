Real Madrid komt 12 uur na heftige blessure met prachtig gebaar naar Dani Carvajal

Real Madrid heeft het contract van Dani Carvajal tot medio 2026 verlengd, zo communiceren de Spanjaarden via de clubkanalen. Dat nieuws volgt slechts een halve dag nadat de rechtsback zijn kruisband scheurde.

Zaterdag leek Real Madrid zonder kleerscheuren af te rekenen met Villarreal. De Koninklijke genoot een 2-0 voorsprong in het Santiago Bernabéu, dankzij fraaie afstandsschoten van Federico Valverde en Vinícius Júnior.

Toen sloeg echter het noodlot toe voor Carvajal. De 32-jarige rechtervleugelverdediger werkte een bal weg en raakte daarbij Yeremy Pino. Carvajal ging naar de grond en schreeuwde het uit van de pijn. Hij werd per brancard en met de handen voor zijn gezicht naar de kleedkamer gedragen.

Op zijn Instagram-kanaal bevestigde de zesvoudig Champions League-winnaar dat hij een ernstige knieblessure op had gelopen. "Ik ga geopereerd moeten worden en zal een paar maanden van het veld af zijn. Ik kijk er nu al naar uit om te beginnen met herstellen en om terug te komen als een beest", zei hij strijdbaar.

Contractverlenging

Als blijk van loyaliteit en waardering heeft Real Madrid het contract van Carvajal direct na zijn blessure opengebroken en verlengd. "We willen hem alle steun en affectie bieden en wensen hem een spoedig herstel toe, zodat we zo snel mogelijk weer kunnen genieten van zijn voetbal", schrijven de hoofdstedelingen in een persbericht.

Carvajal reageerde geëmotioneerd en vol blijdschap op de officiële mededeling. De in Léganes geboren international speelt sinds zijn tiende levensjaar en vanaf 2002 voor de Spaanse grootmacht. "Ik heb alleen maar woorden van dankbaarheid voor Real Madrid en onze president Florentino Perez", schrijft hij op Instagram.

"Op een dag als vandaag maakten we mijn contractverlenging wereldkundig. Het laat zien dat we op elke manier de beste club ter wereld zijn en hoe successen ons met blijdschap vullen, maar tegenslagen onze ziel laten zien."