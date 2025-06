'Real Madrid is zeer geïnteresseerd en wil toptalent oppikken bij Ajax'

Ajax moet vrezen voor een vertrek van Abdellah Ouazane, zo meldt Relevo. Real Madrid wil gebruikmaken van de contractsituatie van het zestienjarige talent, die voor meerdere jaren kan tekenen in de Spaanse hoofdstad.

Ouazane en Ajax zijn al langere tijd in gesprek over het tekenen van zijn eerste profcontract. Tot op heden is er echter nog geen akkoord bereikt.

De Marokkaans jeugdinternational geniet belangstelling van diverse Europese topclubs. Real Madrid is inmiddels concreet geworden.

De Koninklijke zou reeds contact hebben gelegd en heeft een positief gevoel overgehouden aan de eerste gesprekken.

Relevo schrijft dat Real Madrid optimistisch is over de komst van Ouazane. In de berichtgeving wordt de rechtspoot een van de grote sterren uit de Amsterdamse jeugdopleiding genoemd.

Ouazane speelde zijn wedstrijden tijdens het afgelopen seizoen voornamelijk in Ajax Onder 17. Ondanks zijn leeftijd kwam hij ook tot vier wedstrijden namens Onder 19.

De in Amsterdam geboren Ouazane speelt zijn jeugdinterlands al jarenlang namens Marokko. Met Marokko Onder 17 legde hij dit jaar beslag op de Afrika Cup.