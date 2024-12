Real Madrid is woedend: 'In deze smerige Negreira-competitie zijn wij altijd slachtoffer'

Real Madrid is woedend na het 3-3 gelijke spel tegen Rayo Vallecano. De Madrilenen voelen zich bestolen door de scheidsrechter en wijzen daarbij naar twee specifieke arbitrale beslissingen: de niet toegekende strafschoppen na vermeende overtredingen op Arda Güler en Vinicius Junior.

De kop van het wedstrijdverslag op de clubsite toont duidelijk de frustratie bij de Spaanse grootmacht. "Controversieel scheidsrechtersoptreden verhindert overwinning van Real Madrid", luidt de titel.

De regerend landskampioen botviert zijn woede op arbiter Juan Martínez Munuera, die de wedstrijd in goede banen moest leiden. Hij zag hoe De Koninklijke een 2-0 achterstand omboog in een 2-3 voorsprong, maar ook hoe Rayo Vallecano de stand weer gelijktrok.

Volgens de titelhouder had Real echter twee strafschoppen moeten krijgen. De bal zou in het eerste bedrijf op de stip moeten zijn gegaan na een duwfout jegens Güler, terwijl een trap van Abdul Mumin op Vinicius - bij de 3-3 tussenstand - al helemaal een penalty had verdiend, aldus de Madrilenen.

Op het clubkanaal, Real Madrid TV, tierde de Champions League-winnaar verder. "Opnieuw een rampzalig optreden van de scheidsrechter, die twee zuivere strafschoppen niet toekende aan Real Madrid."

Voordat Vinicius een penalty claimde, ging hij op de bon nadat hij protesteerde en vroeg om een gele kaart voor zijn tegenstander. Door die prent mist de Braziliaan het aankomende competitieduel met Sevilla.

"Dit is zo vermoeiend", gaat het verder op het clubkanaal. "Het gebeurt zo vaak en altijd jegens ons. We zijn eraan gewend." Volgens de Madrilenen is het niet de eerste keer, maar is er een patroon merkbaar.

Eentje waarbij Real Madrid met regelmaat wordt benadeeld door de arbitrage. "Het is een tendens die altijd dezelfde kant op plaatsvindt. Dit is wat er gebeurt in deze Smerige Negreira-competitie", luidt dan ook de conclusie, verwijzend naar een omkoopschandaal waarbij FC Barcelona voormalig arbiter José María Enríquez Negreira zou hebben betaald.

"Je kan het hebben over sportieve problemen bij Real Madrid, maar dat is niet belangrijk. Deze smerige Negreira-competitie nodigt niet uit om te praten over voetbal, maar om te praten over het feit dat er altijd een slachtoffer is: Real Madrid."