Real Madrid is woedend: 'De Ballon d'Or bestaat voor ons niet meer'

Het nieuws dat Vinícius Júnior gepasseerd wordt bij de uitreiking van de Ballon d'Or slaat in als een bom bij Real Madrid. De Spaanse topclub reageert als door een adder gebeten. "De Ballon d'Or bestaat voor ons niet meer", zo laat Real Madrid in een verklaring weten aan Marca.

Real Madrid besloot direct na het uitlekken van het nieuws om het Ballon d'Or-gala in het Théâtre du Châtelet in Parijs te boycotten. Er is daarom maandagavond geen enkele afgevaardigde van de club aanwezig op het gala.

Vinícius Júnior gold wekenlang als topfavoriet voor het winnen van de Ballon d'Or 2024, maar de Braziliaan wordt gepasseerd, zo meldde onder meer Fabrizio Romano maandagmiddag. "Als de criteria Vinícius niet als winnaar aanwijzen, moeten dezelfde criteria Daniel Carvajal als winnaar aanwijzen", zo luidt de opmerkelijke reactie van Real Madrid. Carvajal won afgelopen seizoen de Champions League met de Koninklijke en kroonde zich daarna tot EK-winnaar met Spanje.

De verwachting is dat Rodri met de Ballon d'Or aan de haal zal gaan. De middenvelder werd met Manchester City glansrijk kampioen van Engeland en was een van de dragende krachten van het Spaanse elftal dat het Europees kampioenschap won.

Er stond maandag een vijf uur lange liveshow gepland op Real Madrid TV, die geheel in het teken zou staan van de Ballon d'Or-uitreiking. De Madrileense club heeft de volledige liveshow nu gecanceld.

Vinícius en zijn sponsors hadden op het winnen van de Ballon d'Or gerekend. Nike, een van de belangrijkste sponsors van Vinícius, was van plan om de hele winkel aan de bekende Gran Vía in Madrid in goud te kleden ter ere van Vini.

Het gala in Parijs begint maandagavond om 20:45 uur.