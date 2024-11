'Real Madrid is overtuigd en zet twee topspelers nu al in selectie van volgend seizoen'

Niets lijkt een transfervrije overgang van Alphonso Davies en Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid in de zomer nog in de weg te staan. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Relevo plant de Koninklijke het komende seizoen zelfs al met de linksback (24) van Bayern München en TAA (26) in de selectie.

Beide spelers beschikken over een aflopend contract en zijn vooralsnog niet bereid gebleken om die verbintenis te verlengen. Relevo onthult dat Alexander-Arnold de ene na de andere aanbieding van Liverpool afwijst, maar wel op de best mogelijke manier wil vertrekken op Anfield.

De rechtsback wil Liverpool daarom niet in januari al achter zich laten, maar het seizoen afmaken en met trofeeën op zak naar Real Madrid. De Madrilenen hadden gehoopt dat Alexander-Arnold in de winter al over wilde komen omdat Dani Carvajal en Éder Militão zwaar geblesseerd zijn. Bovendien kampt Lucas Vázquez ook met een blessure.

Omdat Real Madrid volgens Relevo ‘al weet’ dat de Engelsman in juni overkomt en Carvajal en Militão tegen die tijd weer fit zijn, vindt de club het moeilijk om in januari veel geld te investeren in een rechtsback. De scouts van de Koninklijke worden daarom volop getipt op tijdelijke oplossingen door tussenpersonen en zaakwaarnemers.

Davies

Relevo schrijft dat Real Madrid op dit moment niet naar linksbacks op zoek is, omdat de club ook al zeker weet dat Davies in de zomer transfervrij overkomt. De Canadees heeft zijn wens om voor de Madrilenen te spelen intern duidelijk kenbaar gemaakt bij der Rekordmeister. Het medium meldt dat Davies ‘begin 2025’ zijn handtekening zal zetten onder een contract bij Real Madrid en dan in de zomer de overstap maakt.

De huidige nummer twee van LaLiga wilde zich afgelopen zomer al versterken met de 55-voudig international van Canada, maar kon geen overeenstemming bereiken met Bayern. De Duitsers namen de pijlsnelle linksback in januari 2019 voor veertien miljoen euro over van Vancouver Whitecaps. De teller staat inmiddels op 210 wedstrijden namens Bayern voor Davies.