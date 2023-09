Real Madrid identificeert plan B: Nederlanders van succestrainer beroven

Donderdag, 28 september 2023 om 17:44 • Tom Rofekamp

Real Madrid weet wie komend seizoen Carlo Ancelotti moet opvolgen als hoofdtrainer. Als het aan de Koninklijke ligt neemt Xabi Alonso vanaf juli het roer over in Santiago Bernabéu. Volgens Cadena SER, een Madrileens radiostation, heeft Real ook al een plan B geïdentificeerd. Dat plan heet Roberto De Zerbi.

Ancelotti's contract loopt komende zomer af en de Italiaan wordt zo goed als zeker bondscoach van Brazilië. Alonso lijkt zijn gedoodverfde opvolger. De oud-middenvelder is sinds oktober 2022 trainer van Bayer Leverkusen, waar hij in iets meer dan een seizoen hoge ogen gooide. Hij staat momenteel tweede in de Bundesliga, won 52 procent van al zijn wedstrijden en bereikte de halve finale van de Europa League. Dat is ook de beleidsbepalers bij Real opgevallen.

BILD meldde eind juni al dat Alonso op poleposition lag om Ancelotti op te volgen. Cadena SER weet dat dat nog altijd het geval is. Mocht Alonso niet haalbaar blijken, komt De Zerbi in beeld. De manager van Brighton & Hove Albion – waar Joël Veltman, Bart Verbruggen en Jan Paul van Hecke onder contract staan – behaalde voor het eerst in de clubgeschiedenis Europees voetbal en staat momenteel ook weer derde in de Premier League.

Alonso en De Zerbi liggen beiden nog drie jaar vast bij hun clubs. Real zal dus met een afkoopsom over de brug moeten komen. Ancelotti reageerde zondag nog op de links met Alonso, die hij in het verleden als speler onder zijn hoede had. "Hij heeft enorm veel verstand van voetbal, hij heeft de gave om het spel te lezen. Ik denk dat – en dit geldt voor Raúl, Álvaro Arbeloa en Xabi Alonso – hun grootste wens is om Real Madrid ooit te trainen. Dat gun ik ze omdat ik stuk voor stuk van ze houd. Laten we hopen dat ze op een dag Real Madrid kunnen coachen."