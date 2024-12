Real Madrid gaat na gemiste penalty Mbappé en enorme fout Valverde onderuit tegen Athletic Club

Real Madrid is woensdagavond tegen Athletic Club tegen zijn tweede competitienederlaag van het seizoen aangelopen. De hoofdstedelingen speelden een matige wedstrijd, al leken ze na de openingstreffer van Álex Berenguer, een gemiste strafschop van Kylian Mbappé en de gelijkmaker van Jude Bellingham alsnog een resultaat mee te nemen uit Bilbao. Niets bleek echter minder waar, want een enorme fout van Federico Valverde stelde Gorka Guruzeta in staat voor de 2-1 eindstand te tekenen. Real Madrid, dat een duel minder gespeeld heeft, staat nu vier punten achter koploper FC Barcelona. Athletic klimt naar plek vier.

Bij de thuisploeg was Nico Williams de grote blikvanger. De Spaans international vormde de voorhoede moet Oihan Sancet, Berenguer en zijn broer Iñaki. Ander Herrera ontbrak wegens een spierblessure. Aan de kant van Real Madrid maakte Aurélien Tchouaméni zijn (basis)rentree, nadat hij vier duels moest missen wegens een spierkwetsuur. De Fransman vormde het blok met Dani Ceballos en stond achter het spitsenduo Mbappé - Rodrygo.

De openingsfase was zonder twijfel voor Athletic, dat Real Madrid onder druk zette en na enkele minuten een eerste goede kans kreeg via Nico Williams. De sterspeler van de Basken ging vanuit een lastige hoek op Thibaut Courtois af en produceerde iets wat tussen een schot en een voorzet in zat. Het leidde tot een cruciale ingreep van Courtois, die opgelucht kon ademhalen.

Real Madrid trok wat meer naar voren en Mbappé zag zijn treffer afgekeurd worden wegens buitenspel. In de aanloop naar dat moment werd Rodrygo neergehaald door Athletic-verdediger Andoni Gorosabel. Arbiter José Sánchez werd naar het VAR-scherm geroepen, maar constateerde daarop buitenspel en dus werd er geen strafschop toegekend.

Kansrijk was de eerste helft bepaald niet, al kreeg Athletic een reuzenmogelijkheid om op voorsprong te komen. Mikel Jauregizar plaatste een voorzet tot bij Iñaki Williams, die een fenomenaal hakballetje in huis had op Berenguer. De vleugelspeler kreeg een vrije schietkans en stelde teleur met een te gehaast schot, dat nipt over het doel van Courtois belandde.

Vlak na rust maakte Berenguer zijn fout ruimschoots goed. Sancet kwam net tekort om een scherpe voorzet van Nico Williams binnen te tikken en zag Courtois deels redding brengen. De bal was los en Berenguer liep de bal vrij letterlijk tegen de touwen: 1-0.

Real Madrid moest op jacht naar de gelijkmaker, die er ook bijna kwam via Mbappé. De Fransman mocht ongehinderd uithalen in de zestien, maar stelde teleur met een poging die vrij eenvoudig gekeerd kon worden door Julen Agirrezabala.

De doelman van Athletic speelde een absolute hoofdrol in de tweede helft. Eerst een negatieve, door een strafschop te veroorzaken na wild uitkomen jegens Antonio Rüdiger. Mbappé ontfermde zich over de toegekende strafschop, maar zag Agirrezabala knap redden.

Een kwartier voor tijd was het alsnog raak voor de Madrilenen. Agirrezabala verwerkte een afstandsschot van Mbappé slecht, waardoor Bellingham kon binnenwerken: 1-1. Toch ging het nog mis voor Real Madrid. Valverde wilde Guruzeta door zijn benen spelen, maar faalde hopeloos en zag laatstgenoemde richting doel springen en uiteindelijk afwerken in de korte hoek: 2-1.