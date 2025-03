Real Betis 'noemt' Antony in één adem met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo en gaat meteen viraal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Real Betis, dat zijn eigen spelers met een knipoog in het zonnetje zet.

De ploeg uit Sevilla stuntte zaterdagavond door Real Madrid een serieuze tik uit te delen in de Spaanse titelstrijd. Betis zegevierde met 2-1.

Antony en Isco hadden beiden een basisplek, laatstgenoemde was met een doelpunt en een assist zelfs beslissend. Reden genoeg voor Betis om het tweetal vlak na het duel uit te lichten op de socialemediakanalen.

Dat deed de club met een knipoog. Op de geposte afbeelding zijn Antony en Isco al schakend te zien. “Goats”, schrijft Betis erbij.

Die boodschap mag met een korrel zout genomen worden. De foto is een edit van een wereldberoemde Louis Vuitton-advertentie uit 2022, waarop Lionel Messi en Cristiano Ronaldo het denkspel spelen.