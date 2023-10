RC Lens mist Openda, maar heeft nu een andere spits die PSV pijn kan doen

PSV is oppermachtig in de Eredivisie. De koploper sloot de eerste 9 duels winnend af, verzamelde dus 27 punten en wist maar liefst 30 keer te scoren. In de Champions League kunnen dergelijke cijfers helaas niet worden overlegd. Arsenal was met 4-0 te sterk en tegen Sevilla (2-2) werd ternauwernood een punt gered. Winst dinsdag op RC Lens lijkt dus een absolute must te zijn voor PSV wat betreft een langer verblijf in het miljardenbal. In aanloop naar de ontmoeting in het Stade Bollaert-Delelis praat Voetbalzone met Naim Beneddra, die het Franse voetbal op de voet volgt voor GOAL.

Lens is de trotse koploper in groep B van de Champions League, maar in de Ligue 1 staan les Artésiens slechts vijftiende. "Lens is bepaald niet sterk aan het seizoen begonnen", verwijst de goed ingevoerde Beneddra naar de plaats net boven de degradatiestreep. Volgens de kenner van het voetbal in Frankrijk is daar een aanwijsbare reden voor. "De club is met Seko Fofana (vertrokken naar Al-Nassr, red.) en Loïs Openda (vertrokken naar RB Leipzig, red.) twee sleutelspelers kwijtgeraakt. En de nieuwkomers hebben nog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Stijn Spierings bijvoorbeeld werd na een maand alweer teruggestuurd richting Toulouse."

Nog geen halfjaar geleden hing de vlag er heel anders bij in Lens, dat slechts een punt achter kampioen Paris Saint-Germain op de tweede plaats in Ligue 1 eindigde. "Na de knappe tweede plek van afgelopen seizoen had Lens aanvankelijk moeite met de status die een dergelijke eindklassering met zich meebrengt. Maar beetje bij beetje slaagde men erin om de weg naar boven te vinden." Volgens Beneddra vormde de thuiswedstrijd tegen FC Metz (0-1 nederlaag) op 16 september het omslagpunt. "Ondanks de nederlaag waren er de nodige aanknopingspunten bij Lens."

Europa als welkome break

"En de start van de poulefase van de Champions League gaf het elftal de gelegenheid om te relaxen en de deugden van afgelopen seizoen te herontdekken. Met de goede resultaten in Europa is het vertrouwen teruggekeerd en in de afgelopen wedstrijden hebben we een Lens gezien dat zich duidelijk kan meten met de tegenstander." Trainer Franck Haise zag zijn ploeg sinds de thuisnederlaag tegen Metz halverwege september niet meer verliezen in competitieverband. Twee overwinningen en twee gelijke spelen later is het gevoel in en rondom Lens alweer een stuk positiever, al is nog een lange weg te gaan om de degradatiezone definitief te verlaten.

Smaakmakers

In de optiek van Beneddra beschikt Lens dit seizoen niet over echte vedetten. "De teamspirit is de grootste kwaliteit van dit elftal. Maar als we toch een aantal spelers moeten uitlichten, dan kunnen we sowieso niet om Elye Wahi heen. Hij was echt in topvorm tegen Arsenal. De Frans-Ivoriaanse spits, slechts twintig lentes jong, was begin oktober de matchwinner in de Champions League-kraker tegen the Gunners, waardoor hij voorlopig niet stuk kan bij de trouwe aanhang van Lens. Zijn enige doelpunt in de Ligue 1 kwam overigens vier dagen voor het bezoek van Arsenal, toen RC Strasbourg met 0-1 werd geklopt.

"De Oostenrijkse verdediger Kevin Danso is doorgaans ook een zekerheidje", zoomt Beneddra in op de 1.90 meter lange mandekker met Ghanese roots, sinds 2021 verbonden aan Lens. "Hij bleef de club afgelopen zomer trouw, ondanks diverse aanbiedingen uit de Premier League. En hij is achterin net zo waardevol als altijd." Lens heeft voorin ook het nodige te bieden. "Florian Sotoca is een spits met veel kwaliteiten. Hij heeft een atypische achtergrond: na een reeks aan clubs in de lagere divisies was hij er opeens op het grootste toneel in Frankrijk. Hij is een beetje de Jamie Vardy van Lens."

Florian Sotoca is de Jamie Vardy van RC Lens.

Franse Jamie Vardy

Vardy speelde net als Sotoca enkel jaren in de laagste regionen, al was dat in zijn geval in Engeland. Op latere leeftijd werd de pijlsnelle spits ontdekt door scouts van Leicester City, dat met hem als aanvalsleider tot ieders verrassing kampioen werd, de FA Cup veroverde en in de Champions League tot de kwartfinale reikte. Sotoca op zijn beurt arriveerde medio 2019 in Lens, toen hij al bijna dertig jaar oud was. De fysiek sterke spits, die een dag na PSV-thuis zijn 33e verjaardag viert, is inmiddels twee contractverlengingen en 32 goals (in 156 optredens) verder. In de Champions League-wedstrijden tegen Sevilla en Arsenal fungeerde Sotoca overigens als schaduwspits, kort achter aanvalsleider Wahi.

Beneddra benadrukt tevens de waarde van doelman Brice Samba, die Nottingham Forest in 2022 inruilde voor Lens. "Een international en zonder twijfel een van de beste keepers die momenteel in Frankrijk rondlopen." Samba hield in 17 van de 48 wedstrijden die hij tot dusver voor de Fransen speelde de nul en ook bondscoach Didier Deschamps weet inmiddels wie de in Congo geboren doelman is. Hij debuteerde in juni in de nationale ploeg van Frankrijk, in de met 0-3 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. In de met 4-0 en 1-2 gewonnen ontmoetingen met Nederland in de kwalificatiecyclus richting het EK in Duitsland zat Samba op de bank. De Lens-goalie is voorlopig derde keus, achter Mike Maignan en Alphonse Aréola.

"En dan heeft Lens ook nog Adrien Thomasson, de maker van de geweldige 1-1 tegen Arsenal", aldus Beneddra, die uitlegt hoe het strijdplan van de Haise-brigade er normaal gesproken uitziet tegen PSV. "De manier van spelen is grotendeels gebaseerd op druk zetten. Iedereen valt aan én doet verdedigend zijn werk. De spelers gunnen elkaar alles en met die mentaliteit werden afgelopen seizoen klinkende resultaten geboekt tegen de topclubs in de Ligue 1. Iedereen vecht voor elkaar. Dat vreet natuurlijk energie, maar was vorig jaar wel de sleutel tot succes", weet Beneddra, die nog eens twee spelers naar voren schuift. "Met Ruben Aguilar en Przemyslaw Frankowski zijn de vleugels uitstekend bezet."

Franck Haise was afgelopen seizoen de beste coach in de Ligue 1.

Haise

Beneddra benadrukt tot slot de waarde van Haise bij de opmars van Lens in Frankrijk en Europa. "Hij werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot Beste Trainer in de Ligue 1. Een modale speler, die als trainer geweldig werk levert. Haise is erg intelligent op tactisch gebied, en dat komt vooral naar voren in zijn analyses na wedstrijden. Na de zege op Arsenal waren de spelers lovend over Haise, omdat alles wat hij vooraf had voorspeld precies uitkwam. In mijn optiek is er nog in het trainersgilde in Frankrijk nog te weinig waardering voor Haise. Hij is een van de beste coaches van dit moment en zijn werk bij Lens in de afgelopen drie jaar is daar het bewijs van. Want toen hij arriveerde in 2020 was de club net teruggekeerd op het hoogste niveau."