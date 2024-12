RB Leipzig-trainer Marco Rose zorgt direct na CL-uitschakeling voor emotioneel moment

Vlak nadat uitschakeling in de Champions League officieel een feit was voor RB Leipzig, zorgde trainer Marco Rose voor een prachtig moment. De Duitster, die zwaar onder druk staat, zag één van de assistent-scheidsrechters na afloop van de thuiswedstrijd tegen Aston Villa in huilen uitbarsten en ging naar hem toe om hem te troosten.

Leipzig verloor na een vermakelijke wedstrijd met 2-3 van Aston Villa en is daardoor officieel uitgeschakeld in het miljardenbal. Als een verrassing kwam de exit van die Roten Bullen niet, daar de club voor dinsdagavond ook al op nul punten stond.

Zodoende staat de druk er vol op bij Rose, maar dat weerhield de oefenmeester er niet van om zich direct na het laatste fluitsignaal van zijn beste kant te laten zien.

De 49-jarige assistent-scheidsrechter Alessandro Giallatini beleefde in Leipzig zijn laatste wedstrijd als wedstrijdofficial. De Italiaan hield het niet droog, zag ook Rose. De oefenmeester stapte daarop op Giallatini af.

"Hij vertelde mij dat het zijn allerlaatste wedstrijd was", gaf Rose na afloop tekst en uitleg tegenover BILD. "We hebben hem meteen een wedstrijdshirt gegeven. Het is een prachtig emotioneel verhaal."

Rose feliciteerde Giallatini met zijn carrière, die hem onder meer naar het EK 2020 en WK 2022 bracht. Ook stond hij in 168 Serie A-wedstrijden met de vlag in zijn hand. "Alessandro heeft nu tijd over en kan dat aan zijn familie besteden. Ik heb hem verteld dat hij dat ook het beste kan doen", aldus Rose.

Ook in de Bundesliga loopt het niet voorspoedig voor Leipzig, dat het al weken moet stellen zonder de geblesseerde Xavi Simons. Van de laatste vijf competitiewedstrijden won Leipzig er maar één, uit tegen degradatiekandidaat Holstein Kiel. Rose zit derhalve op de schopstoel in Oost-Duitsland.