Dinsdagavond was niet de avond van het Italiaanse voetbal. In Nederland zagen we vooral dat AC Milan verrassend nat ging tegen Feyenoord in de Champions League, maar Atalanta maakte het, indien mogelijk, nog bonter en verloor over twee wedstrijden met 5-2 van Club Brugge. Een woedende Gian Piero Gasperini, trainer van de ploeg van Marten de Roon, richt zijn pijlen na afloop nadrukkelijk op een van zijn eigen spelers.

In België had Atalanta zichzelf al absoluut geen gunstige uitgangspositie verschaft. Door een rake pingel in minuut negentig plus vier werd het 2-1 voor Club.

Dinsdag was er in eigen huis dus herstelwerk aan de winkel voor i Nerazzurri, maar al heel vroeg gooide de negentienjarige Chemsdine Talbi namens de Bruggelingen roet in het eten. De buitenspeler zette in de derde minuut de 0-1 op het bord.

Voor rust zou via nogmaals Talbi (0-2) en Ferran Jutglà (0-3) een groot Belgisch feest ontbranden. Atalanta moest in het tweede bedrijf viermaal scoren om door te gaan, een op het eerste oog haast onmogelijke opdracht.

Toch leek een stunt even in de maak toen de in de rust ingevallen Ademola Lookman in de eerste minuut van de tweede helft de 1-3 verzorgde. Toen hij een kwartier later ook nog eens mocht aanleggen vanaf elf meter, durfden de Italianen al helemaal te dromen, ware het niet dat Lookman zijn zwak ingeschoten strafschop gekeerd zag worden door Club-doelman Simon Mignolet.

In het laatste half uur werd er niet meer gescoord. Wel kreeg Atalanta-aanvoerder Rafael Tolói een rode kaart voorgeschoteld nadat hij uit volledig zichtbare frustratie Maxim De Cuyper onderuithaalde.

Gasperini was na afloop van de uitschakeling woest. Nog altijd hoog in emotie stond hij de pers te woord, waarbij een van zijn eigen spelers het moest ontgelden. “Lookman had die penalty nooit mogen nemen”, wordt de man die al sinds 2016 voor de groep staat in Bergamo geciteerd door Sporza. “Hij is een van de slechtste strafschopnemers die ik ooit heb gezien.” Eigenlijk stonden Charles De Ketelaere en Mateo Retegui bovenaan ‘het lijstje’. “Maar Ademola was duidelijk nog euforisch na zijn goal.”