‘Ratcliffe heeft zwaargewicht op het oog als klankbord voor Ten Hag’

Zaterdag, 18 november 2023 om 11:14 • Mart Oude Nijeweeme

Paolo Maldini is in beeld om een functie te bekleden in de nieuw te vormen organisatie bij Manchester United, zo beweert The Telegraph. Zodra de Engelse grootmacht definitief in handen komt van Sir Jim Ratcliffe, moet er een ware 'opschudding' plaatsvinden op Old Trafford. Onder meer Maldini kan rekenen op een belletje van de Britse miljardair.

Sir Jim Ratcliffe, die met een geschat vermogen van twintig miljard dollar de op een na rijkste man van Groot-Brittanië is, staat op het punt om een minderheidsbelang te verwerven bij United. Mocht het daadwerkelijk zover komen, dan staan er ingrijpende veranderingen te wachten.

Om het tij te doen keren bij een van de grootste clubs ter wereld wil Ratcliffe een ervaren voetbalman aanstellen die er samen met Erik ten Hag voor moet zorgen dat het fortuin op het veld ook prijzen gaat winnen. Het liefst zo snel mogelijk.

The Telegraph weet dat Maldini een van de namen is die in aanmerking komt voor een technische functie. Ricky Massara (voormalig 'partner in crime' van Maldini bij Milan), Lee Congerton (Atalanta) en Andrea Berta (Atlético Madrid) zijn de andere gegadigden.

Zowel Maldini als Massara zijn vrij op te pikken. Afgelopen juni kwam het tot een pijnlijke breuk tussen het clubicoon en Milan. Volgens Italiaanse media lag Maldini niet op één lijn wat betreft de toekomst van de club, waarop hij zijn biezen pakte en vertrok.

De eigenaren van Milan waren naar verluidt niet te spreken over het afgelopen seizoen. Milan eindigde als vierde en haalde de halve finale van de Champions League, maar Maldini werd afgerekend op een tegenvallende transferwindow.

Maldini speelde zijn gehele actieve loopbaan in het shirt van Milan, alvorens hij aanbiedingen kreeg om als coach aan de slag te gaan. Carlo Ancelotti poogde hem naar Chelsea te halen als assistent-trainer, maar kreeg nul op het rekest.

In augustus 2018, een paar weken na de overname door de Elliott Management Corporation, keerde Maldini terug bij Milan om aan de slag te gaan als directeur sportstrategie en ontwikkeling. Een jaar later werd hij gepromoveerd tot technisch directeur.

Maldini haalde spelers als Théo Hernandez, Rafael Leão, Olivier Giroud, Fikayo Tomori en Mike Maignan naar San Siro en werd in het seizoen 2020/21 kampioen van Italië, maar moest afgelopen zomer het veld ruimen. Nu gloort dus een terugkeer in de Europese top.