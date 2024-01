Rashford duikt nachtleven in en meldt zich ziek; Ten Hag reageert met 5 woorden

Marcus Rashford is in de nacht van donderdag op vrijdag gespot in het uitgaansleven van Belfast, zo meldt The Athletic. De Manchester United-aanvaller zou een nachtclub bezocht hebben en de volgende dag met een privéjet teruggevlogen zijn. Het saillante is: Rashford meldde zich vrijdag ziek voor de training. Erik ten Hag gaat zondag voor het FA Cup-duel met Newport County in op de situatie.

Het was United bekend dat Rashford naar Noord-Ierland zou vliegen, waar een bezoek aan voormalig ploeggenoot in de jeugd Ro-Shaun Williams op de planning stond. Ook lichtte Rashford de club in over dat hij woensdagnacht uit zou gaan in Belfast.

Dat was geen probleem, aangezien de selectie donderdag een vrije dag had. Vrijdag was dat echter niet het geval.

Het belette Rashford niet donderdagnacht opnieuw Belfast in te gaan, aldus The Athletic. De dag daarop meldde de aanvaller zich ziek voor de training.

Ten Hag zei vrijdag op de persconferentie al dat Rashford door zijn ziekte een twijfelgeval was voor het treffen met Newport. Toen hij zondag ontbrak in de wedstrijdselectie, communiceerde United dat ook als verklaring voor zijn absentie.

Geconfronteerd met de geruchten, wilde Ten Hag er niet veel over kwijt. Om precies te zijn: vijf woorden. "Het is een interne zaak", zo sprak de Haaksberger zondag tegenover de camera's van BBC Sport. De situatie doet denken aan afgelopen oktober.

Destijds kwam Ten Hag voor een nagenoeg identieke situatie te staan. Ook toen dook Rashford het uitgaansleven in, na de kansloos verloren derby tegen Manchester City (0-3). Ten Hag legde Rashford geen expliciete straf op, ondanks dat hij de situatie 'onacceptabel' betitelde. Dat had mede te maken met de onverminderde inzet van de Engelsman op de training.

Het is tot dusver onduidelijk of ziekte of straf aan Rashfords absentie ten grondslag ligt zondag. Uniteds topscorer van afgelopen jaargang kent sowieso al een lastig seizoen. Rashford kwam tot dusver pas vier keer tot scoren, al wist hij de afgelopen twee wedstrijden wel het net te vinden. Door zijn afwezigheid is er zondag weer plek voor Antony in de basiself.

