Raphinha komt met pijnlijke uitspraak richting Barcelona: ‘Als ik bij een andere club zat…’

Raphinha heeft zich dinsdag uitgelaten over de huidige problemen bij FC Barcelona wat betreft het inschrijven van Dani Olmo en Pau Víctor voor de tweede seizoenshelft. Op een persconferentie laat de Braziliaan weten dat hij verwacht dat deze problemen invloed gaan hebben op de toekomstige aankopen van de club.

De soap rondom Olmo en Víctor houdt de gemoederen in de Spaanse voetbalwereld al enige tijd bezig. Het bestuur van Barcelona stapte zelfs driemaal naar de rechter om het tweetal alsnog ingeschreven te krijgen. In alle drie gevallen kreeg de nummer drie in LaLiga nul op het rekest.

Raphinha werd dinsdag tijdens een persmoment logischerwijs gevraagd naar zijn mening over de situatie. Daarbij was de 28-jarige vleugelspeler opvallend uitgesproken en voorspelde hij dat deze chaos geen positieve gevolgen zal hebben op toekomstige transfers van de club.

“Het is een hele ingewikkelde situatie”, begint hij. “Vooral omdat we niet weten of we op ze kunnen rekenen. Ik hoop dat degenen die hierover gaan dit snel op kunnen lossen, zodat ze zo snel mogelijk weer kunnen meespelen met de groep.”

Waar Raphinha dus nog hoopt dat president Joan Laporta zijn zaakjes weer op orde krijgt, is het geduld bij een deel van de aanhang op. Een grote oppositiegroep heeft deze week het aftreden van Laporta geëist. Doet hij dat niet, volgt mogelijk een motie van wantrouwen. Ook Raphinha is zich bewust van de ernst van de situatie.

“Deze situatie gaat van invloed zijn op toekomstige aankopen”, vervolgt Raphinha. “Zo eerlijk zal ik zijn. Als ik bij een andere club speelde en ik zag hoe het er hier aan toe ging, zou ik twijfelen of dit de juiste club is voor mij. Dat is de waarheid”, haalt hij hard uit naar zijn eigen werkgever.

Daarna werd vanzelfsprekend gevraagd of Raphinha spijt heeft dat hij in de zomer van 2022 de stap maakte van Leeds United naar Barcelona. “Ik moest wachten tot het laatste moment, maar ik heb nergens spijt van”, krabbelt hij terug.