Raphinha en Flick lovend over De Jong, die zelf om één ding vraagt bij FC Barcelona

Complimenten te over voor Frenkie de Jong na de 1-5 overwinning van FC Barcelona op Real Mallorca. De middenvelder tekende als invaller voor een doelpunt en een assist en krijgt na afloop van de vijklapper op het Spaanse eiland lof toegezwaaid van ploeggenoot Raphinha en trainer Hansi Flick.

''Frenkie verdient het'', zegt Raphinha, die opnieuw uitblonk en tweemaal scoorde voor Barcelona, voor de camera van LaLiga. ''Hij werkt keihard en zijn optreden was geweldig. Daarnaast helpt Frenkie ons met van alles, op en naast het veld.''

''We hebben Frenkie heel hoog zitten en en zijn daarom heel blij met hem'', voegt de Braziliaanse vleugelaanvaller toe aan zijn lofzang op de Nederlandse middenvelder, die dus een sterke invalbeurt kende op Mallorca.

Flick is eveneens lovend over De Jong, die van de Duitse coach de opdracht meekreeg om als aanvallende middenvelder te opereren. ''Frenkie zette de toon vanaf het moment dat hij het veld betrad. Hij had enorm veel invloed op het elftal. Frenkie is ook als nummer 10 een hele goede speler, zijn bijdrage was groot.''

De Jong is uiteraard zeer tevreden over zijn rol als invaller. ''Het voelt goed om te scoren en daarmee het team te kunnen helpen'', aldus de maker van het vierde doelpunt van Barcelona tegen Mallorca.

De Nederlander waakt echter voor al te veel euforie in Barcelona-kringen. ''Ik moet geduld hebben met alles. We zullen zien hoe alles zich de komende tijd gaat ontwikkelen, maar ik blijf gewoon keihard werken.''

''Voor ons was het vanavond vooral belangrijk om te winnen, en daar zijn we in geslaagd'', verwijst De Jong tot slot naar de ruime overwinning, waardoor Barcelona als koploper vier punten los staat van Real Madrid. De achtervolger uit de Spaanse hoofdstad heeft wel nog twee duels tegoed.