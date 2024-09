Raphaël Varane kondigt op 31-jarige leeftijd einde van zijn profcarrière aan

Raphaël Varane stopt op 31-jarige leeftijd per direct met voetballen. Vele recente blessures hebben de Franse verdediger hiertoe besloten. Varane laat weten dat hij wel actief blijft bij zijn huidige werkgever Como, al is het nog niet bekend in welke rol.

Varane maakte tijdens de afgelopen transferwindow verrassend transfervrij de overstap van Manchester United naar Como. Voor de ploeg van trainer Cesc Fàbregas kwam hij echter nog niet in actie.

Een slepende knieblessure heeft Varane nu doen besluiten om te stoppen met voetballen. Hij kan terugkijken op een indrukwekkend palmares. Zo won de mandekker in 2018 het WK met Frankrijk en won hij in tien seizoenen bij Real Madrid vier keer de Champions League en drie keer LaLiga.

“Ze zeggen dat aan alle goede dingen een einde komt”, begint Varane zijn bericht op Instagram. “In mijn carrière ben ik veel uitdagingen aangegaan, heb ik de ene na de andere kans aangegrepen, die bijna allemaal onmogelijk werden geacht. Ongelooflijke emoties, speciale momenten en herinneringen die een leven lang meegaan. Terugdenkend aan deze momenten, is het met immense trots en een voldaan gevoel dat ik mijn voetbalpensioen aankondig van het spelletje waar we allemaal van houden.”

“Ik houd mezelf aan de hoogste standaard, ik wil sterk weggaan, niet alleen vasthouden aan het spel. Er is een grote dosis moed voor nodig om naar je hart en je instinct te luisteren. Verlangen en behoeften zijn twee verschillende dingen. Ik ben al duizend keer gevallen en weer opgestaan, en deze keer is het het moment om te stoppen en mijn schoenen aan de wilgen te hangen. Mijn laatste wedstrijd waarin ik een trofee won was op Wembley.”

“Ik heb ervan genoten om te vechten voor mezelf, mijn clubs, mijn land, mijn teamgenoten en de supporters van elk team waar ik voor gespeeld heb. Van Lens tot Madrid tot Manchester en spelen voor ons nationale team. Ik heb elk clublogo verdedigd met alles wat ik had en ik heb genoten van elke minuut van de reis."



"Het voetbal op het hoogste niveau is een spannende ervaring", vervolgt de Fransman. "Het test elk niveau van je lichaam en je geest. De emoties die we ervaren vind je nergens anders. Als atleten zijn we nooit tevreden en nemen we nooit genoegen met succes. Dat is onze natuur en dat is wat ons drijft.”

Varane laat weten dat hij nergens spijt van heeft. “Ik heb meer gewonnen dan waar ik zelfs maar van had kunnen dromen, maar naast de lofbetuigingen en prijzen ben ik er trots op dat ik hoe dan ook aan mijn principes van oprechtheid heb vastgehouden en heb geprobeerd om alles beter achter te laten dan ik het heb gevonden. Ik hoop dat ik jullie allemaal trots heb gemaakt.”

“En zo begint een nieuw leven buiten het veld. Ik blijf bij Como. Alleen zonder mijn voetbalschoenen en scheenbeschermers. Iets waar ik binnenkort meer over wil vertellen. Voor nu, aan de supporters van elke club waar ik voor gespeeld heb, aan mijn teamgenoten, trainers en stafleden... uit de grond van mijn hart, bedankt dat jullie deze reis specialer hebben gemaakt dan mijn stoutste dromen ooit konden voorzien. Bedankt, voetbal. Met liefde, Rapha.”