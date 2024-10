Rafael van der Vaart ziet ‘gekke wissel’ bij AZ; Jordy Clasie geeft uitleg

Jordy Clasie heeft in gesprek met Ziggo Sport tekst en uitleg gegeven bij zijn ‘vroege’ wissel in Estadio de San Mamés. Waar de ervaren middenvelder van AZ dit seizoen nog geen minuut miste, werd hij tegen Athletic Club (2-0 nederlaag) na 63 minuten naar de kant gehaald.

Voor donderdag speelde Clasie dit seizoen al 720 minuten namens AZ, verdeeld over 8 optredens. Tegen Athletic Club slaagde hij er voor het eerst niet in om het eindsignaal te halen. Analist Rafael van der Vaart begreep in eerste instantie niet waarom Maarten Martens zijn aanvoerder wisselde.

“Ik vond het een gekke wissel”, aldus de voormalig international. Van der Vaart was van mening dat een andere AZ’er op de nominatie stond om gewisseld te worden. “Ik vond Peer Koopmeiners niet heel goed spelen, die had ik er liever uitgehaald.”

Verslaggever Wytse van der Goot was donderdag ter plaatse om Clasie naar zijn wissel te vragen. “Ik was niet helemaal fit. Mijn hamstring voelde wat stijf aan en dat heb ik in de rust aangegeven. Dus ik zag de wissel wel aankomen, want het beste is om daar geen risico mee te nemen.”

Clasie, die wel vaker kritisch is in zijn analyses, wijst aan waar het beter moet bij AZ. “Het was een lastige wedstrijd tegen een goede tegenstander met veel kwaliteit. Het was moeizaam van onze kant. We kwamen niet in ons spel, waren slordig aan de bal, die we vaak te snel verloren”

“Als we de bal hadden, speelden we die te snel lang. Dan kom je jezelf tegen tegen dit soort tegenstanders. We hebben totaal de controle niet gehad”, aldus Clasie, die een resultaat niet onmogelijk achtte. “Natuurlijk hebben zij de overhand, maar op het defensieve vlak kun je ze op 0-0 houden.”

Martens gaf op de clubkanalen van AZ aan dat zijn team ook trots kan zijn. “Het resultaat stelt teleur, maar bij fases heb ik gezien dat het niveauverschil niet eens zo heel groot is. En dan speel je tegen internationals van Spanje, die het EK hebben gewonnen. Daar moeten we iedere dag hard voor werken. Dit is leerzaam.”