Rafael van der Vaart wijst speler met de beste trap bij het Nederlands elftal aan

Rafael van der Vaart ziet in Teun Koopmeiners geen nummer 10, zo laat de analist blijken bij het Ziggo Sport-programma Rondo. Wat Van der Vaart, die als speler zelf furore maakte op die positie, betreft speelt de linkspoot van Juventus iets verder terug op het middenveld, als een van de controleurs.

In Turijn acteert Koopmeiners veelal als meest vooruitgeschoven middenvelder. Van der Vaart gelooft niet in dat recept.

"Ik vind het niet goed voor hem. Het is geen nummer 10", hangt de oud-middenvelder zijn mening aan de grote klok.

"Ik heb hem liever in een verdelende rol", oppert Van der Vaart, "want hij heeft het mooiste linkerbeen van de selectie en ook de beste trap van iedereen. Iets verder teruggezakt spelen zou voor hem veel beter zijn."

Koopmeiners kwam afgelopen zaterdag als vervanger van Frenkie de Jong binnen de lijnen tijdens het Nations League-duel tussen het Nederlands elftal en Hongarije. Vijf minuten voor tijd bepaalde hij met een kopbal de eindstand op 4-0.

Bij Juventus is de voormalig AZ-aanvoerder nog niet op schot. In elf wedstrijden wist Koopmeiners niet te scoren.

Voor de zomer was de middenvelder nog bijzonder productief. In het seizoen 2023/24, Koopmeiners' laatste seizoen in dienst van Atalanta, was hij goed voor vijftien treffers. Afgelopen transferperiode maakte de in Castricum geboren middenvelder voor een slordige 55 miljoen euro de overstap naar Juventus.