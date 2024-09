Rafael van der Vaart steekt de loftrompet: ‘Ik ben zijn grootste fan, al heel lang’

Rafael van der Vaart is diep onder de indruk van de ontwikkeling die Ryan Gravenberch doormaakt onder manager Arne Slot bij Liverpool, zo zegt hij in gesprek met BetMGM. De 21-jarige middenvelder was afgelopen interlandperiode de absolute uitblinker in het Nederlands elftal.

Voormalig international Van der Vaart haalt zijn gram na de uitstekende optredens van veertienvoudig international Gravenberch tegen Bosnië & Herzegovina (5-2 winst) en Duitsland (2-2). “Ik kreeg nogal wat kritiek toen ik een jaar geleden zei dat Gravenberch de potentie heeft om beter te worden dan Jude Bellingham, maar ik blijf erbij.”

“Ik heb altijd gezegd dat zijn mogelijkheden eindeloos zijn als hij zijn volledige potentieel en capaciteiten gaat benutten”, gaat Van der Vaart verder. “Ik ben niet verrast door zijn afgelopen wedstrijden namens Liverpool en Nederland.”

Volgens Van der Vaart heeft Gravenberch zijn succes grotendeels te danken aan Slot. “Arne heeft een plekje voor hem gevonden bij Liverpool en hij doet het uitstekend.” Gravenberch speelde de eerste drie Premier League-wedstrijden onder nieuwbakken manager Slot volledig uit.

Van der Vaart wijst de pass die Gravenberch tegen Duitsland gaf op Xavi Simons aan als grootste voorbeeld van het vertrouwen dat de Amsterdammer momenteel heeft. “Dit is een speler die alles in zich heeft om door te stoten naar de top. Hij is sterk, snel en intelligent. De fans van Liverpool moeten enthousiast zijn over wat nog komen gaat.”

Van der Vaart steekt de absolute loftrompet over Slot. “Veel mensen in Engeland wisten niets over Slot voordat hij naar Liverpool kwam, maar ik ben zijn grootste fan en dat ben ik al heel lang.” De 109-voudig international prijst Liverpool dat ze voor een nog onbekende naam hebben gekozen.

Gravenberch is niet de enige speler die profiteert van de komst van Slot, zo stelt Van der Vaart. “Kijk naar Mohamed Salah. Hij is blij, hij lacht en hij ziet er echt uit alsof hij weer geniet van het voetbal. Dat was vorig seizoen niet altijd het geval.”