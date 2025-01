Rafael van der Vaart spreekt heldere taal over slagingskansen Ajax-spits Brian Brobbey in Premier League: 'Als hij naar West Ham United gaat...'

Rafael van der Vaart hoopt dat Ajax en West Ham United het eens worden over een transfer van Brian Brobbey naar de Premier league, zo spreekt de met opinies gevuld oud-middenvelder uit bij NOS Studio Voetbal. Vooral voor de financiën van de Amsterdammers zou het een mooie uitkomst zijn, zo klinkt het.

Afgelopen week dook er in de buiten- en vaderlandse media berichtgeving op over Franse, Italiaanse én Engelse interesse in Brobbey. Een overstap naar de Premier League lijkt de meest realistische overgebleven optie, met West Ham als concreet geïnteresseerde partij.

Ajax en the Hammers staan naar verluidt in contact over een huurdeal met verplichte optie tot koop, waarbij de transfersom kan oplopen tot 35 miljoen euro. Een kale verhuurperiode is voor de Amsterdamse club in opbouw financieel geen aantrekkelijk plaatje, terwijl West Ham niet over de middelen beschikt om direct een flinke transfersom op te hoesten.

Wat Van der Vaart betreft vinden de twee pratende clubs een oplossing. De analyticus heeft hoge verwachtingen van Brobbey en ziet hem graag aan de slag gaan in Engeland.

"Ik geloof zó in deze gozer, alleen op de een of de andere manier komt het er gewoon niet uit", spreekt Van der Vaart met verbazing. "Waar het aan ligt weet ik niet, maar als een club dat bedrag (maximaal 35 miljoen euro, red.) betaalt en hij kan naar West Ham, dan zou ik hem meteen laten gaan. En dan zou ik een andere goede spits halen."

"Ik zeg je wel: als hij daarheen gaat, wordt hij een sensatie. Geloof mij nou, honderd procent", is Van der Vaart stellig en enthousiast over de slagingskansen van Brobbey bij West Ham.

Tafelgenoot Ibrahim Afellay denkt eveneens dat deze transfer ervan moet komen. "Ik zou het voor die jongen echt geweldig vinden, maar voor Ajax ook. Gezien de financiële situatie moeten ze hem voor dat soort bedragen gewoon verkopen."