Rafael van der Vaart schrikt van Oranje-international: ‘Hij leek wel kleurenblind’

Rafael van der Vaart is geschrokken van het niveau dat Feyenoord-middenvelder Quinten Timber maandagavond liet zien tegen Duitsland (1-0 nederlaag), zo zegt de voormalig international tijdens de nabeschouwing van de NOS.

Waar Van der Vaart normaal gesproken groot fan is van Timber, zag hij de middenvelder van Feyenoord in München volledig door het ijs zakken. “Hij had een wedstrijd zoals Joey Veerman die had op het EK, tegen Oostenrijk.”

Veerman werd tegen Oostenrijk (2-3 nederlaag) al na 35 minuten gewisseld. Timber mocht in Duitsland tot de rust blijven staan. Na rust werd hij vervangen door Mats Wieffer, die een betere indruk achterliet.

Van der Vaart begrijpt niet waarom Timber zo slecht speelde. “Hij speelde op een gegeven moment een bal terug, daar stond alleen een Duitser. Hij leek wel kleurenblind.” Timber kreeg van Voetbalzone een 4 voor zijn optreden.

Dat cijfer kreeg hij van redacteur Jan Hoeksema. “De smaakmaker van Feyenoord hoopte zijn goede vorm in de Eredivisie door te zetten in de interlandbreak met Nederland, maar net als tegen de Hongaren wist Quinten Timber niet te overtuigen.”

“Sterker nog, in de Allianz Arena zakte de creatieveling, die zeer slordig was met de bal aan de voet, keihard door het ijs. De tweede helft zou hij niet meer meemaken; Mats Wieffer was zijn vervanger”, aldus Hoeksema.

Timber kan zich zaterdag herpakken, wanneer Feyenoord op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles. Om 21.00 uur gaan de Rotterdammers op jacht naar drie punten. De 23-jarige Timber zal weer als aanvoerder aan de aftrap staan.