Rafael van der Vaart: 'Door hen horen we over een paar jaar weer bij de wereldtop'

Rafael van der Vaart is diep onder de indruk van de Nederlanders bij Liverpool, zo blijkt uit zijn woorden in een column namens De Telegraaf. De oud-middenvelder heeft bewondering voor zijn landgenoten.

Bij Liverpool puilt het in de selectie én de technische staf uit van de Nederlanders. Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo spelen onder de staf van hoofdtrainer Arne Slot en zijn assistenten Sipke Hulshoff en John Heitinga geweldig voetbal.

Zonder jaloezie, maar vol bewondering kijkt Van der Vaart naar laatstgenoemde. "John lacht zich rot op dit moment", laat hij optekenen in De Telegraaf. "Die zit daar heerlijk. Hij heeft al ervaring bij de jeugd en Jong Ajax, heeft Ajax 1 een aantal maanden onder zijn hoede gehad en leert nu van alles bij Slot en zo’n grote club als Liverpool.

"Dan maak je gewoon een mooie ontwikkeling door en je weet nooit wat daaruit voort rolt", weet de huidig analyticus, die ook Slot heel hoog heeft zitten. "Ik heb hem inmiddels een aantal keren gesproken en als je hem over topvoetbal hoort, ben je wel onder de indruk, kan ik je verzekeren."

De spelers kunnen Van der Vaart bovendien bekoren. Gravenberch maakt een stormachtige ontwikkeling door, terwijl Gakpo langzaamaan een doelpuntenmonster aan het worden is voor Liverpool. Van Dijk bewijst dit seizoen eens te meer zijn ongelooflijke (leiderschaps)kwaliteiten.

"Gravenberch is onder Slot enorm gegroeid. Ik had hem als speler al hoog zitten, maar hij is nu de absolute heerser op het middenveld", looft Van der Vaart zijn landgenoot. "Ik weet soms niet wat ik zie. Dan kan je zien wat vertrouwen met een speler kan doen."

"Cody Gakpo blijft ook groeien. Hij is een krachtmens, een atleet en is de voorbije maanden steeds meer op de voorgrond gekomen. Van Dijk is en blijft magisch. Hoe hij het elftal coacht, zijn techniek als centrale verdediger, zijn snelheid en power nog steeds. Hij is de generaal van Liverpool."

"Mooi ook om de erkenning te zien die hij krijgt in Engeland en de rest van Europa als misschien wel de beste centrale verdediger in de geschiedenis van de Premier League. Dat etiket krijg je niet zomaar", aldus de analist, die heel positief is over Oranje.

"Door dit soort jongens durf ik te stellen dat de toekomst van het Nederlands elftal er goed uitziet. Ik heb in de zomer al gezegd dat het EK, waar we tot de halve finale kwamen, nog net iets te vroeg kwam. Over een paar jaar horen we met dit soort gasten weer bij de wereldtop.”