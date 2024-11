Rafael van der Vaart is nog niet onder de indruk: 'Het zit best wel mee voor Ajax'

Alles en iedereen bij Ajax was blij met de 0-2 zege op Feyenoord eerder deze week. Maar er klinkt ook kritiek. Het spel van de Amsterdammers zou niet lijken op de filosofie die wordt nagestreefd bij Ajax. Rafael van der Vaart kan daar wel inkomen.

Zaterdagavond neemt Ajax het in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen PSV (18:45 uur) en mag de ploeg proberen om het goede gevoel na de wedstrijd tegen Feyenoord zien vast te houden. "Tuurlijk maakt Ajax een kans", zegt Van der Vaart in gesprek met de NOS.

"We moeten hopen dat PSV denkt: dat doen we wel even. Maar goed, in het voetbal kan het heel snel gaan. Door die wedstrijd tegen Benfica praatten we over Feyenoord, nu praten we weer over Ajax. Alles wat ik nu zeg, kan zaterdagavond alweer helemaal nergens op slaan."

Van der Vaart ziet nog steeds trekjes van het Ajax van afgelopen seizoen. "We kunnen niet ontkennen dat het best wel meezit steeds. Goaltjes die afgekeurd worden, net buitenspel. Dat dwing je ook gewoon af."

PSV is de ongeslagen koploper in de Eredivisie met dertig punten uit tien wedstrijden. Ajax volgt op acht punten, maar speelde een wedstrijd minder. De Amsterdammers kunnen het gat zaterdag verkleinen naar vijf punten.

"Als ik eerlijk ben, zit ik niet heel erg te genieten als ik ze zie voetballen", laat ook Henk ten Cate zijn licht schijnen op het spel van Ajax. "Ze waren vooral goed in de tegenaanval tegen Feyenoord. Daar scoorden ze twee keer uit. Maar Feyenoord had zestig procent van het balbezit. Dat zegt ook wel iets."





"Farioli kiest voor een andere strategie, voor resultaat", vervolgt Ten Cate. "En ik begrijp dat wel. Vorig seizoen was het natuurlijk heel erg veel minder. Als je met een straatlengte achter PSV, Feyenoord en ook Twente en AZ eindigt, moet je iets anders doen."