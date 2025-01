Rafael van der Vaart: 'Ik heb niks met hem, maar hij is een van de beste middenvelders in de Eredivisie'

Rafael van der Vaart heeft zaterdagavond met veel plezier naar PSV - NAC Breda gekeken. De promovendus maakte het de titelhouder negentig minuten lang lastig, kwam zelfs op voorsprong, maar ging uiteindelijk met 3-2 de boot in. Bij NOS Studio Voetbal laat Van der Vaart weten met name van één middenvelder te hebben genoten.

Feyenoord-huurling Leo Sauer schoot NAC in het eerste bedrijf brutaal op voorsprong in het Philips Stadion. Door een dubbelslag van Guus Til rustte PSV alsnog met een voorsprong.

In de blessuretijd van de tweede helft ontbrandde het duel opnieuw. In minuut negentig plus vier maakte Ricardo Pepi er 3-1 van, alvorens Kacper Kostorz de eindstand luttele momenten later op 3-2 bepaalde.

Vooral de tweede goal van Til kon Van der Vaart ontzettend bekoren. Op aangeven van Luuk de Jong roste de offensieve middenvelder keihard en via het aluminium de 2-1 binnen.

"Ik vind dit echt het mooiste doelpunt van het seizoen tot nu toe", deelt de analyticus een groot compliment uit aan Til en zijn wonderschone treffer. "Omdat je zo'n pass niet verwacht van Luuk de Jong én om hoe Til de bal aanneemt en meteen afwerkt."

"Ik heb niks met Guus Til", openbaart Van der Vaart, "maar ik moet heel eerlijk zeggen: ik heb zo veel respect voor hem. Ik denk dat hij een van de beste middenvelders van de competitie (Eredivisie, red.) is."

"Hij heeft er volgens mijn nu rond de negen gemaakt dit seizoen (Til scoorde dit Eredivisie-seizoen acht keer, red.). Echt geweldig", besluit de oud-middenvelder.