Rafael van der Vaart: 'Ik durf te zeggen: zijn rechterbeen is beter dan mijn linkerbeen was'

De contractverlenging van zijn zoon Damían bij Ajax vervult Rafael van der Vaart met trots. Van der Vaart senior vertelt in gesprek met ESPN dat hij het rechterbeen van zijn zoon nu al beter vindt dan zijn eigen linkerbeen was. "Daarmee geef ik hem wel veel druk", weet de oud-middenvelder.

De achttienjarige Damían van der Vaart zette dinsdag zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2029 aan Ajax bindt. "Het is mooi en heel bijzonder", reageert zijn vader. "Hij heeft zich heel goed ontwikkeld. Ik vind dit heel gaaf. Ik moest wel even een traantje wegpinken."

Van der Vaart is trots zijn zoon, die nu anderhalf jaar bij Ajax speelt. "Hij heeft dit allemaal zelf gedaan. Het is voor die jongen al lastig zat met een bekende vader en bekende moeder. Hij is stoïcijns gebleven en altijd doorgegaan. Hij vecht en werkt keihard, daar heb ik alleen maar bewondering voor. Ajax ziet het en heeft hem in de afgelopen anderhalf jaar ook zo veel bijgebracht. Dat zie ik in de wedstrijden ook terug."

Van der Vaart senior spreekt veel met zijn zoon over de voetbalcarrière die mogelijk voor hem ligt. "Ik weet natuurlijk hoe het moet en wat je er voor over moet hebben. Het is soms niet leuk om dat tegen hem te zeggen. Soms ben ik kritisch, terwijl hij tevreden van het veld komt. Andersom ben ik ook weleens heel blij en denkt hij juist dat hij minder goed gespeeld heeft. Voor een vader is dat ook een worsteling, moet ik eerlijk zeggen."

Damían van der Vaart wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal. "Maar met zijn rechterbeen kan hij nu al zo het eerste in, dan zien we ook eindelijk weer eens een goede corner”, zegt Van der Vaart senior met een knipoog.

Toch meent Van der Vaart zijn bewering voor een deel wel. "Ik durf te zeggen dat zijn rechterbeen bijna beter is dan mijn linkerbeen was. Daarmee geef ik hem heel veel druk, maar daar moet hij maar mee omgaan."