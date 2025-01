Rafael van der Vaart geniet van Eredivisie-speler: 'Hij zou wel bij Feyenoord passen'

Rafael van der Vaart geniet van Sem Steijn. De 23-jarige middenvelder is momenteel topscorer van de Eredivisie, en volgens Van der Vaart zou hij op korte termijn wel een stap omhoog kunnen maken. Dat vertelt hij in zijn column in De Telegraaf.

Steijn is dit seizoen van grote waarde voor FC Twente. De Enschedeërs waren deze jaargang tot dusver 32 keer trefzeker in de Eredivisie, en bij precies de helft van die goals was Steijn betrokken: 12 goals, 4 assists.

“Een verstandige jongen die helemaal op zijn plek is in Enschede”, zo omschrijft Van der Vaart Steijn in zijn column. “Er zit een goede kop op, hij is een goede speler, altijd gevaarlijk en scoort niet alleen vaak maar ook belangrijke goals. Tegelijkertijd is hij ook een straatvechtertje. Ik hou daarvan.”

“Voor hem zit er in de (nabije) toekomst wel een stap omhoog nog in. Misschien is Feyenoord de club waar hij goed zou passen. Is dat een stap omhoog? Ik vind van wel en ik zou het in zijn geval altijd doen.”

“Hij past met zijn stijl bij die club. Dat is een veiligere stap dan bijvoorbeeld de top van de Bundesliga. Ik weet niet of hij daar nu echt het verschil zou maken. Maar ook bij PSV zie ik hem goed uit de voeten komen.”

Steijn staat sinds 2022 onder contract bij Twente. Tot dusver was hij in 100 officiële duels voor de club goed voor 38 doelpunten en 10 assists.

Vlak voor de kerst verlengde Steijn zijn contract in De Grolsch Veste nog. Daardoor ligt hij nu tot medio 2028 vast bij Twente.