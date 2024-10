Rafael van der Vaart voorspelt minimaal twee wijzigingen in basiself Nederlands elftal tegen Duitsland

Rafael van der Vaart verwacht dat Jorrel Hato komende maandag in de basis mag starten als het Nederlands elftal het opneemt tegen Duitsland in de Nations League. Vrijdagavond kreeg Virgil van Dijk rood tegen Hongarije (1-1), waardoor de aanvoerder tegen Duitsland niet van de partij zal zijn.

Zijn eerste gele kaart kreeg Van Dijk in de 77ste minuut, vanwege aanmerkingen op de leiding. Ruim twee minuten later kreeg hij opnieuw geel, deze keer vanwege een overtreding op Kevin Csoboth.

Van der Vaart denkt na afloop van het duel bij de NOS wel te weten hoe de afwezigheid van Van Dijk gaat worden opgevangen door bondscoach Ronald Koeman. “Ik denk gewoon Van de Ven, op zijn favoriete positie. Denk ik”, doelt de analist op de positie van linker centrale verdediger. Van de Ven speelde tegen Hongarije nog als linksback.

“En dan Hato aan de linkerkant. Maatsen lijkt niet zo in beeld bij de bondscoach, wat ik best wel gek vind. Die wordt eigenlijk nooit ingebracht. Dus dat zou kunnen. Of De Ligt, maar dat geloof ik niet.”

Pierre van Hooijdonk verwacht hetzelfde als zijn collega. “Het zou mij verrassen als hij niet met Hato gaat spelen als je Hato vandaag als linksback inbrengt.” Hato viel tegen Hongarije in de negentigste minuut nog in.

Nederland had het moeilijk in en tegen Hongarije, en mocht door een late goal van Denzel Dumfries nog blij zijn met een punt. Van Hooijdonk: “Dit is ontzettend vervelend, tegen een tegenstander die zo ultra verdedigend aan het voetballen is en daarin ook nog een klein beetje wordt geholpen door de scheidsrechter.”

“Nu moet je naar Duitsland toe en word je zelf weer onder druk gezet. Dan zal je weer goed moeten zijn, om daar onderuit te komen om tot kansen te komen. Maar dat ligt het Nederlands elftal wel veel beter dan tegen zo’n tegenstander spelen.” Duitsland en Nederland trappen maandag om 20:45 uur af in München.