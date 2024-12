Rafael van der Vaart clasht met Marco van Basten en Ruud Gullit: ‘Ik ben een beetje teleurgesteld in jou’

Rafael van der Vaart is teleurgesteld in Marco van Basten, zo zegt de voormalig middenvelder maandagavond te gast in het praatprogramma Rondo van Ziggo Sport. De drievoudig winnaar van de Ballon d’Or was afgelopen weekend wel aanwezig bij het 125-jarig bestaan van AC Milan, terwijl hij eerder schitterde in afwezigheid bij het jubileum van Ajax.

Nadat Van Basten en Ruud Gullit vertellen over hun weekend in Milaan, haakt Van der Vaart plotseling in. “Mag ik misschien iets zeggen? Iets negatiefs. Mag dat? Ik houd van Marco. Maar 125 jaar Ajax... We zijn er allemaal, maar Marco heeft geen zin. En hier staat hij wel op het veld...”

“Ik ben een beetje teleurgesteld in jou”, zegt Van der Vaart uit de grond van zijn hart. “Moet ik je dan bellen de volgende keer?” De Heemskerker raakt vervolgens geïrriteerd als Van Basten over het onderwerp heen lijkt te praten.

Wanneer Van Basten aangeeft dat hij naar Milaan is afgereisd door zijn vriend Gullit, wordt Van der Vaart nog bozer. “Dan vind ik het al helemaal schandalig!” Gullit reageert fel. “Waarom dan? Wat heb ik nou weer met Ajax te maken?”

Van der Vaart gaat door. “Niets, dus houd even je mond. Hij is de held van iedere Ajax-spits en wil niet bij het 125-jarige bestaan zijn... Ik vind het jammer. Ajax bestaat 125 jaar, iedereen is er, maar mijn grote spitsenheld niet. En dan zie ik hem in Milaan wel op het veld, dat vind ik jammer.”

Van Basten probeert het af te doen met een grapje, waarna Van der Vaart een serieuze toon blijft voeren. Gullit is overduidelijk klaar met de discussie. “Het is geweest. Je hoeft er niet steeds over te beginnen.”

Van der Vaart vraagt zich af waarom Gullit alleen naar Van Basten heeft gebeld over het jubileum van Milan. Hij is van mening dat de Amsterdammer zijn vriend ook had kunnen adviseren om naar Ajax te gaan. Gullit vindt dat duidelijk onzin. “Ik wist helemaal niet van dat hele gebeuren af. Daar ben ik toch niet in geïnteresseerd?” Van der Vaart wil toch het laatste woord hebben. “En ik niet in Milan!”