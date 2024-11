Rafael van der Vaart: 'Als hij nu naar Ajax zou gaan, is hij meteen de beste speler van de hele selectie'

Volgens Rafael van der Vaart zou Ajax er goed aan doen om Alen Halilovic over te nemen van Fortuna Sittard. In gesprek met Voetbal International herhaalt de analyticus nog maar eens zijn waardering voor zijn Kroatische oogappel.

Niet alles aan het tegenwoordige voetbal zint Van der Vaart. De huidige werkwijze van de moderne trainersstaf kan de analist, die een hekel heeft aan die benaming en liever 'voetballiefhebber' wordt genoemd, niet altijd bekoren. "Doodmoe word ik van al die data-analisten die opeens zo belangrijk worden gemaakt", vindt de voormalig middenvelder.

"Die even komen bepalen of een speler gewisseld moet worden of niet. Je staat fysiek allemáál weleens in het rood op het veld. En ik weet uit ervaring dat je daar overheen komt, door gewoon door te gaan, net zolang tot je over het dode punt heen bent. Ik zou zeggen: wat niet weet, wat niet deert. Dus bespaar me je datacijfertjes. Van rust wordt niemand beter. Dan maar gewoon naar de kloten", meent hij.

In plaats van fysieke powerhouses ziet Van der Vaart eigenlijk liever ook technisch begaafde en lichtvoetige spelers over het veld huppelen. Bij voorkeur zijn ze dan ook nog eens linksbenig. In de Eredivisie kan de voormalig Oranje-international om die reden genieten van twee individuen.

"Ik ben heel blij dat Mo Ihattaren weer terug is in de Eredivisie", doelt de oud-Ajacied op de rentree van het talent in de Nederlandse competitie, bij RKC Waalwijk. "Hij heeft natuurlijk nog een hoop werk te verzetten, maar dat is nou een speler voor wie ik op het puntje van mijn stoel ga zitten."

Dan noemt Van der Vaart zijn andere oogappeltje. "Hetzelfde heb ik nog steeds met Alen Halilovic. Hem begeleid ik een beetje, we praten veel met elkaar. Ik blijf erbij dat Ajax of Feyenoord hem moet halen. Halilovic is een speler die wedstrijden voor je wint. Hij laat zijn ploeg makkelijker voetballen, omdat hij in zijn eentje iets kan creëren."

Dan waagt de analyticus zich aan een uitspraak. "Als Halilovic nu naar Ajax zou gaan, is hij meteen de beste speler van de hele selectie. Ik zou daar geen seconde over hoeven nadenken. Halilovic laat heus steekjes vallen", weet Van der Vaart. "Maar welke voetballer doet dat níét?"

"Als nummer 10 word je dan meteen geslachtofferd. Terwijl een verdediger zes keer de bal mag uitschieten of blind naar voren mag rossen. Het publiek vindt dat doorgaans goede ingrepen. Terwijl een nummer 10 dan denkt: Ik sta met kneuzen op het veld. Dat is het verschil", besluit hij.