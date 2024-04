Racistisch gedrag richting Nico Williams smet op belangrijke zege Atlético

Atlético Madrid heeft zaterdag goede zaken gedaan in de strijd om plek vier in LaLiga. Trainer Diego Simeone zag zijn elftal met 3-1 winnen van Athletic Club. Smet op de wedstrijd in de Spaanse hoofdstad was het racistisch bejegenen van een deel van de aanhang van Atlético van Nico Williams. De vleugelaanvaller nam revanche met een doelpunt, maar dat bleek niet voldoende te zijn voor de bezoekers.

Het was een voortvarende start voor Atlético, waar Memphis Depay ontbrak vanwege blessureleed en Antoine Griezmann en Ángel Correa de voorhoede vormden. Rodrigo De Paul legde na een kwartier spelen aan en zag zijn knal van buiten de zestien in de bovenhoek verdwijnen: 1-0. De middenvelder had enig geluk, want zijn inzet van veraf werd onderweg van richting veranderd door het been van een Athletic-speler.

Athletic kwam gaandeweg de eerste helft beter in de wedstrijd en beloonde zichzelf een minuut voor het rustsignaal. Na een vlotte aanval wist Nico Williams van dichtbij de 1-1 aan te tekenen. De doelpuntenmaker wees direct naar zijn arm, om daarmee waarschijnlijk aan te geven dat hij kwaad was vanwege het racisme van een deel van het Atlético-publiek.

De bekerwinnaar uit Bilbao keek vijf minuten na rust weer tegen een achterstand aan. Koke wist Correa vrij te spelen met een fraaie pass en de Argentijnse aanvaller faalde niet toen hij voor doelman Unai Simón opdook: 2-1. Diezelfde Correa werd met nog twintig minuten te spelen wel van scoren afgehouden door de doelman van Athletic.

Vanwege de 2-1 tussenstand gingen beide teams eens spannende slotfase in. Die spanning werd weggenomen door door Samuel Lino, die een hard schot via de paal en de rug van de ongelukkige Simón. Daarmee was het verzet van het dappere Athletic gebroken in het Cívitas Metropolitano.

Atlético speelde de wedstrijd rustig en professioneel uit en voegde drie belangrijke punten toe aan het totaal in LaLiga. De nummer vier uit Madrid staat nu zes punten boven nummer vijf Athletic. In Spanje worden nog vijf speelronden afgewerkt dit seizoen.

