Race tegen de klok bij Ajax: aanvaller laat training schieten

Het heeft er alle schijn van dat Ajax donderdagavond geen beroep kan doen op Steven Berghuis. De middenvelder annex buitenspeler heeft de training van maandag laten schieten nadat hij een terugslag kreeg in het herstel van zijn knieblessure.

Bij Ajax had men goede hoop om donderdag in het Conference League-duel met Aston Villa te kunnen beschikken over Berghuis. De aanvaller leek tegen Fortuna Sittard (2-2) al zijn rentree te gaan maken, maar moest een pas op de plaats maken.

Dat hij nu ook de training van maandag heeft laten schieten, duidt erop dat hij waarschijnlijk niet fit genoeg is om aan te treden tegen Aston Villa. Dinsdag wordt opnieuw bekeken of hij mogelijk toch kan aanhaken bij de groep.

"We hadden hem er net al graag bij gehad, maar hij heeft zaterdag een terugslag gehad op de training", zei John van 't Schip zondag over Berghuis. De flegmatieke linkspoot, die kampt met een knieblessure, heeft vooral last als hij tegen een bal trapt.

Iemand die sowieso afwezig is in Birmingham is Steven Bergwijn. De buitenspeler kampt met een hamstringblessure en werd om die reden ook buiten de selectie van het Nederlands elftal gelaten voor de komende interlands.

Van Brian Brobbey wordt wel verwacht dat hij kan starten. De spits begon tegen Fortuna Sittard op de bank, om na een uur spelen alsnog de meubelen te redden. Van 't Schip bracht hem binnen de lijnen na de gelijkmaker van Fortuna.

