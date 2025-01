Raakt sc Heerenveen Andries Noppert alsnog kwijt? 'De interesse van San Lorenzo is...'

Andries Noppert blijft in beeld bij het Argentijnse San Lorenzo, al is een deal met sc Heerenveen niet steeds niet beklonken. Zaakwaarnemer Henk Timmer neemt zondag in Goedemorgen Eredivisie de laatste stand van zaken door omtrent de dertigjarige doelman.

Timmer heeft goede contacten in Argentinië en wist daardoor het contact te leggen tussen San Lorenzo en Noppert. ''En daar hadden zij in principe wel oren naar. En dan ga je in gesprek, en dat zijn we in principe nog steeds.''

''Maar dan moet alles wel kloppen. Want als je überhaupt daarvandaan interesse hebt, en je zou het willen, moet ook alles eromheen goed zijn. Want je moet niet voor drie maanden naar Argentinië gaan en met hangende pootjes terugkeren'', benadrukt de zaakwaarnemer van Noppert dat de transfer nog lang niet in kannen en kruiken is.

Noppert lijkt betere papieren te hebben, daar eerste keus Keylor Navas inmiddels voor Newell's Old Boys heeft gekozen. ''In Argentinië gebeurt veel. Want als bijvoorbeeld in één keer de naam van Noppert in de pers komt, dan heeft Newell's ook belangstelling. En dan meldt ook Lanús zich opeens. Om elkaar een beetje vliegen af te vangen'', zo verduidelijkt Timmer.

''Maar dat van San Lorenzo was gewoon echt'', aldus Timmer, die van Hans Kraay junior direct de vraag krijgt hoe concreet de interesse in Noppert was en is. ''Als we contact hebben, dan is dat altijd rechtstreeks met de president. En dat contact is er geweest'', antwoordt de belangenbehartiger.

''Er is nog steeds contact. Alleen, het moet ook financieel mogelijk zijn voor San Lorenzo. Het moet voor ons goed zijn, en dan heb je nog de twee clubs. Maar er is nog steeds contact'', zo besluit de oud-doelman.

Noppert ontbrak zaterdag bij Heerenveen in de met 1-0 verloren derby met FC Groningen. Dat kwam door ziekte en niet door de transfergeruchten, zo benadrukte trainer Robin van Persie na afloop.