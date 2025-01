Raakt Ajax grote naam kwijt in 2025? 'Ik zie hem wel een stap maken in de zomer'

Johan Inan acht het niet onmogelijk dat Kenneth Taylor na afloop van dit seizoen vertrekt bij Ajax. De clubwatcher benadrukt in de AD Voetbalpodcast dat technisch directeur Alex Kroes zich hard opstelt tijdens contractbesprekingen, waardoor het nog maar de vraag is of de middenvelder bijtekent in Amsterdam. Taylor kiest daardoor wellicht voor een nieuw avontuur, ondanks een doorlopend contract tot medio 2027.

Volgens Inan stelt Kroes zich met name qua salaris veel harder op dan zijn voorgangers. Hierdoor verlopen de gesprekken met Steven Berghuis en Devyne Rensch enigszins moeizaam. Het tweetal ligt nog maar een half jaar vast in de Johan Cruijff ArenA en mag vanaf 1 januari met andere clubs praten.

''Je merkt bij Rensch dat de onderhandelingen een beetje spaak lopen en dat geldt eigenlijk ook voor Berghuis. Dat is de nieuwe realiteit, waarin Ajax er een heel andere salarishuishouding op nahoudt'', schetst Inan de huidige situatie in Amsterdam.

''Dat houdt voor spelers als Taylor in dat het wat lastiger wordt om te verlengen. Als je jong bent en een goed seizoen draait, dan is er automatisch iets meer interesse. Dan kun je je als speler sportief én financieel verbeteren. Daarom lijkt Taylor mij een speler die komende zomer misschien wel een stap gaat maken.''

Taylor doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2020 in de hoofdmacht. Ruim vier jaar later staat de teller op 142 wedstrijden voor de 22-jarige middenvelder. Taylor werd vorig seizoen nog geregeld uitgefloten en bekritiseerd, maar is onder Francesco Farioli uit het slop geraakt. De Ajacied scoorde dit seizoen al acht keer en was zeven keer de aangever.

De wederopstanding van Taylor bleef niet onopgemerkt in het buitenland. La Gazzetta dello Sport meldde in november dat de middenvelder op de radar was verschenen van Napoli. Ajax zou minstens twintig miljoen euro willen ontvangen, mocht Taylor daadwerkelijk worden verkocht.

Derde plaats

Inan verwacht dat Ajax het seizoen afsluit op de derde plaats, wat voorronde Champions League inhoudt. ''Als Ajax tweede wordt, heeft het iets meer spek op de botten, maar ook dan gaan ze geen tientallen miljoenen uitgeven'', voorspelt de clubwatcher. ''Als Ajax de Champions League haalt, kan tien tot vijftien procent van dat bedrag worden uitgegeven.''

''Haalt Ajax de Champions League niet, dan wordt het vooral weer een kwestie van transfervrije- en huurspelers halen. Dat betekent een vertraging voor Ajax. Die tientallen miljoenen van de Champions League zorgen ervoor dat je iets betere spelers kan aantrekken. Die de wederopstanding iets meer versnellen.''