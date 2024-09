Quinten Timber over de veranderingen bij Feyenoord, de start van het seizoen en het Nederlands elftal

Quinten Timber mag zich deze week weer melden bij het Nederlands elftal in Zeist. De 23-jarige middenvelder van Feyenoord zat eind mei dicht bij een plekje in de EK-selectie van Ronald Koeman, maar was wegens een blessure niet fit genoeg om opgeroepen te worden en zag het eindtoernooi in Duitsland daardoor voor hem in rook opgaan. Nu, iets meer dan drie maanden later, kan Timber voor zijn tweede interland in Oranje gaan. Voetbalzone sprak de geboren Utrechter over zijn afwezigheid op het EK, de veranderingen bij Feyenoord, de Champions League en de dagen die gaan komen bij Oranje. “Dat je bij het Nederlands elftal zit is niet iets wat zomaar gebeurt. Ik probeer er elk moment van te genieten.”

Door Noël Korteweg en Jelle Kusters

Eind mei. Timber lijkt zich na wederom een ijzersterk seizoen bij Feyenoord op te kunnen gaan maken voor het EK in Duitsland. De rechtspoot meldt zich op 27 mei net als onder anderen Memphis Depay, Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Lutsharel Geertruida en Matthijs de Ligt in Zeist voor een trainingsstage. Zij hebben geen clubverplichtingen meer en gaan daarom alvast aan de slag met de technische staf.

Timber traint apart van de groep nadat hij in een van de laatste competitiewedstrijden van het seizoen een spierblessure heeft opgelopen. Koeman is tijdens eerdere media-optredens duidelijk geweest: alleen voor Frenkie de Jong en Depay wil hij een uitzondering maken wat betreft fitheid. Voor Timber is het daarom een race tegen de klok om op tijd fit te worden. Op 29 mei, twee dagen na de start van de trainingsstage, ontbreekt hij op de lijst van spelers die met Koeman in het vliegtuig stappen naar Duitsland.

De spelmaker is niet fit genoeg om opgeroepen te worden, gaat bij Feyenoord werken aan zijn herstel en daarna van een welverdiende vakantie genieten. “Dat heb ik achter me gelaten, dat is gebeurd”, zegt Timber nu, ruim drie maanden later, over zijn afwezigheid op het EK. “Ik ben geblesseerd geraakt en dat heb ik toen snel geaccepteerd. Ik denk dat ze een mooi toernooi hebben gehad en goed hebben gespeeld. Nu ben ik weer fit. Dit was voor mij de eerstvolgende mogelijkheid om er weer bij te zijn.”

Transferzomer

Sinds die desbetreffende trainingsstage in mei is er veel gebeurd bij Feyenoord. Arne Slot is net als onder anderen Mats Wieffer en Yankuba Minteh vertrokken. Timber heeft met Brian Priske een nieuwe trainer gekregen en afscheid moeten nemen van Geertruida, die zijn carrière vervolgt bij RB Leipzig. Calvin Stengs en Justin Bijlow zagen hun transfers niet doorgaan. En dan was er ook nog de interesse van Atlético Madrid en Nottingham Forest in respectievelijk Dávid Hancko en Santiago Gimenez, die Feyenoord wel trouw bleven.

Rond Timber was het rustig qua transfergeruchten. “Dat kwam ook mede doordat ik geblesseerd was. Toen raakte ik bij een van de eerste oefenwedstrijden van de voorbereiding meteen weer geblesseerd. Ik heb mezelf heel erg gefocust op het herstellen en weer fit worden. Dat was mijn focus. Ik ben blij bij Feyenoord, dat heb ik al vaker aangegeven. Er was wel interesse, maar niet van clubs waarvoor ik Feyenoord zou verlaten. Dus ik blijf met veel plezier in Rotterdam.”

Ondanks dat het rond Timber dus rustig was, was het nog steeds een vrij chaotische zomer. “Ja, maar Feyenoord is een topclub”, zegt de enkelvoudig international. “Ik kan wel zeggen dat elke zomer tot nu toe chaotisch is geweest doordat er spelers komen en gaan. Toen ik kwam speelden we volgens mij met veertien nieuwe spelers. Afgelopen zomer was er ook weer een aantal spelers weggegaan en waren er wat nieuwe jongens gekomen. Dat gebeurde deze zomer weer.”

Nieuwe start onder Priske

“Dat is normaal bij een topclub. Op een gegeven moment raak je eraan gewend en probeer je als team zijnde zo gefocust mogelijk te blijven. De transferwindow is nu dicht, wat voor iets meer rust zorgt. Nu kan je met het team gaan bouwen aan iets moois.” De belangrijkste transfer die Feyenoord deze zomer heeft gedaan is die van Priske. De Deen is overgekomen van Sparta Praag en hanteerde tijdens de voorbereiding en de start van het seizoen een 3-4-3-formatie.

“Het is een nieuwe trainer die met zijn eigen ideeën komt”, gaat Timber verder. “Ik denk dat de club ook bewust een trainer heeft gehaald die niet veel afwijkt van de vorige coach. Dat zie je ook. Priske wil graag hoog druk zetten en de bal hebben. Het is inderdaad in een andere formatie, maar heel veel verandert er niet. Omdat het systeem anders is ga je misschien een beetje anders nadenken.”

“De formatie is nu ook weer teruggegaan naar 4-3-3. De trainer komt met zijn ideeën. Dat volg je op en probeer je zo goed mogelijk uit te voeren. Dat wijkt niet zo veel af van de vorige trainer. Er wordt natuurlijk heel veel gezegd. Als het minder gaat is het direct heel negatief en gaat het snel over de formatie en de trainer, maar zo bekijken wij het als spelers niet. Zo hoor je het ook niet te bekijken als speler zijnde, vind ik.”

Teleurstellend begin van het seizoen

Feyenoord begint het seizoen met de winst van de Johan Cruijff Schaal, maar kan net als vorig jaar niet met een zege beginnen in de Eredivisie. Na Fortuna Sittard in 2023/24 weet Willem II nu een punt te pakken in het eerste competitieduel. Timber legt uit hoe dat kan. “Je begint natuurlijk opnieuw. Als je een nieuw seizoen begint, dat zie je ook bij PSV, dan is het niet hetzelfde. Er verandert veel, spelers gaan weg.”

“Wij hebben in dit geval ook een nieuwe trainer, dus dan is het natuurlijk wel een beetje anders. Kijk, tegen Willem II hadden we gewoon niet gelijk moeten spelen. Dat staat vast. Uiteindelijk gebeurt dat ongelukkig toch. Ze krijgen één kans, wat niet eens echt een kans was, en die maken ze gelijk.” Na een overtuigende zege op PEC Zwolle geeft Feyenoord niet thuis tegen Sparta Rotterdam (1-1), waardoor de club na drie wedstrijden op vijf punten staat en de achterstand op koploper PSV al zeven punten bedraagt.

“Dat het nog niet goed genoeg is weten we zelf ook”, vervolgt Timber. “Maar wat ik al zei: er is veel veranderd. En dat is zo bij iedereen, dat is elk seizoen zo. Je kan er niet van uitgaan dat als het vorige seizoen op een bepaalde manier goed is gegaan, het dan het volgende seizoen weer zo gaat. Er veranderen gewoon dingen. Of er nou één speler weggaat of niemand weggaat: er veranderen dingen. Zo werkt dat in het voetbal.”

“Als team moet je proberen om het zo dicht mogelijk bij elkaar te houden en niet te veel te luisteren naar outside noise. We willen er het beste uithalen. We trainen elke dag keihard om beter te worden en zitten elke dag in de meeting room om te verbeteren, naar elkaar te kijken en kritisch te zijn. Dat het beter moet, dat weten we. Echt. Vooral ook omdat de Champions League eraan komt en je gewoon mee wil met PSV.”

‘Vertrek’ en terugkomst van Bijlow en Stengs

“Er zijn ook belangrijke spelers weg bij ons. Lutsharel is weg, Mats is weg. Yankuba is ook weggegaan. Quilindschy (Hartman, red.) is geblesseerd, dus het is niet zo dat je met hetzelfde team speelt. Er zijn gewoon veel dingen veranderd. Dat heeft soms tijd nodig.” Bijlow en Stengs waren deze zomer hard op weg naar de uitgang bij Feyenoord. Het tweetal leek te vertrekken naar respectievelijk Southampton en Charlotte FC, maar keerde wegens problemen tijdens de medische keuring weer terug naar Rotterdam-Zuid.

“We hebben ze met open armen weer ontvangen”, zegt Timber. “Justin en Calvin hebben allebei bij het Nederlands elftal gezeten, zij zijn gewoon topkwaliteit. Voor hen was het zeker niet makkelijk, maar als Feyenoord zijnde waren we er wel blij mee dat ze weer terugkwamen. Ik heb ze graag in mijn team, vooral omdat er al best wel veel spelers weg zijn. Dan is het fijn om te weten dat Calvin en Justin blijven.”

“Ik heb ze er nog even over gesproken. Op een gegeven moment moeten zij ook verder. Dat is voetbal, het is een harde wereld. Dat beseffen ze zelf ook. Ik weet dat ze omringd worden door goede mensen. We hebben ze als spelersgroep weer met open armen ontvangen, omdat we ook weten hoe goed ze in de groep liggen en hoe goed ze zijn. Voor hen was het natuurlijk wel lastig hoe dat is gegaan.”

Afscheid van Geertruida

Wie wél is vertrokken bij Feyenoord, is Geertruida. “Hij was heel belangrijk voor ons”, weet Timber. “Ten eerste was hij onze aanvoerder, maar ook in de opbouw ging hij voorop. Hij kon op alle posities uit de voeten. Als hij als linksback moest spelen, dan speelde hij als linksback. Op het middenveld, rechtsback, centraal... Hij was héél belangrijk voor ons. Zijn vertrek moeten we gaan opvangen. Dat is ook weer een uitdaging voor mij en voor ons als team om dat goed te doen.”

Timber ziet zichzelf als een van de spelers die de leidende rol van Geertruida kunnen overnemen. “Maar ik moet zeggen dat ik afgelopen seizoen ook al een leidende rol had in het team toen Lutsharel er nog was. Ik ga wat dat betreft niks anders doen. Wat ik zeg: we moeten natuurlijk wel een bepaalde leegte opvullen en dat wordt een uitdaging voor ons als sleutelspelers, maar ik ga niet geforceerd meer doen. Dat zal wel goedkomen, dat gaat geleidelijk natuurlijk.”

Champions League

Nu de transferwindow is gesloten kan Feyenoord, zoals Timber het zelf verwoordt, ‘gaan bouwen aan iets moois’. De Champions League staat bovendien alweer voor de deur. De Rotterdammers treffen onder meer Manchester City, Bayern München en Bayer Leverkusen in de eerste fase. “Naar welke wedstrijd ik het meest uitkijk? Voor nu Bayer Leverkusen, omdat dat de eerste is”, lacht Timber.

“Ik heb er met Jeremie (Frimpong, red.) al veel over gesproken. Hij heeft er natuurlijk zin in. Ik ook. Het blijft voetbal, hè. Als je een wedstrijd speelt is er altijd hoop. Ik zal sowieso niet een wedstrijd ingaan van: oh, dit gaan we sowieso verliezen. Vooral in De Kuip heb je altijd een goede kans. We gaan ons stinkende best doen, maar dat het zwaar gaat worden weten we wel, want Leverkusen is gewoon een heel goed team. Ze hadden een jaar lang geen competitiewedstrijd verloren, tot afgelopen weekend. Misschien is het wel een tik die ons kan helpen.”

“Ik heb met Nathan (Aké, red.) ook gesproken over Manchester City-uit. Dat is misschien wel de moeilijkste wedstrijd die je kan hebben. Het is ook mooi. Daarvoor speel je ook in de Champions League, toch? Om tegen de beste spelers te spelen? Ik heb er vooral heel veel zin in.”

Wedstrijden met Oranje

Voordat voor Feyenoord het Champions League-avontuur van start gaat speelt het Nederlands elftal eerst nog Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (zaterdag) en Duitsland (dinsdag). Aan de sfeer in de groep zal het in ieder geval niet liggen. “Iedereen eet met elkaar en we spelen allemaal UNO (een kaartspel, red.) samen. We zijn heel fanatiek, niemand wil verliezen”, glimlacht de Feyenoorder.

“Dat gaat er zeker fanatiek aan toe. Wie het slechtst tegen zijn verlies kan? Ik in ieder geval niet, want ik verlies niet”, moet Timber hard lachen. “Ik denk misschien Xavi Simons. Als hij aan het verliezen is wordt hij boos. Als ik hem dan een beetje plaag wordt hij gek. Dat is leuk.”

Timber voelt zich goed bij Oranje. “Het is altijd een eer. Dat je bij het Nederlands elftal zit is niet iets wat zomaar gebeurt. Ik probeer er elk moment van te genieten. Ik hoop dat ik mijn kans ga krijgen, mezelf kan laten zien en kan tonen hoe belangrijk ik kan zijn voor het Nederlands elftal.”