Quilindschy Hartman deelt uitstekend nieuws: ‘Vanaf deze week…’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Quilindschy Hartman, die met uitstekend nieuws komt.

Quilindschy Hartman heeft een nieuwe stap gezet richting zijn rentree in De Kuip. Maandagochtend meldt hij op Instagram dat hij nog steeds hard werkt aan zijn herstel en dat hij ‘deze week’ weer kan meedoen met de groepstrainingen. Wanneer de linksback van Feyenoord precies weer wedstrijdminuten kan maken, is nog onduidelijk.

“Er zijn zoveel mensen die mij snel weer terug willen zien en het beste met mij voor hebben”, zo vertelt Hartman onder meer. “Daar ben ik jullie dankbaar voor. Dit geeft mij telkens nieuwe energie om alles te geven in mijn revalidatie.”

“Vanaf deze week was het tijd voor de volgende stap. Dat betekent dat ik weer heb mogen meetrainen met het team. Ik heb hier lang naar uitgekeken en heb er heel erg van genoten”, aldus Hartman.