Qucee en Hartman schitteren samen in video met prachtige aankondiging van Feyenoord

Feyenoord onthult in samenwerking met EA Sports dat De Kuip onderdeel zal zijn van EA FC 25, de nieuwe voetbalgame die op 27 september uitkomt. Het is voor het eerst dat het stadion van Feyenoord zit in het spel, dat eerder uitkwam onder de naam FIFA.

De heugelijke aankondiging wordt op social media gedaan door influencer Qucee en Feyenoord-speler Quilindschy Hartman.

In de video krijgt de geblesseerde linksback van Feyenoord een tattoo, terwijl Qucee een controller in zijn handen heeft. "In het echt ben je wel beter", grapt Qucee tegen Hartman.

Vervolgens is te zien dat Hartman een tattoo van het stadion heeft met daarbij de tekst "EA FC 25". Mooi man", zegt Qucee.

De Kuip wordt het derde Nederlandse voetbalstadion dat in de populaire game van EA Sports zit. De Johan Cruijff ArenA, het stadion van Ajax, maakt daar al jaren onderdeel van uit. Recent werd ook het Philips Stadion van PSV toegevoegd.