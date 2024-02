‘Punt is dat hij sinds zijn vertrek bij Ajax nooit zichzelf heeft kunnen zijn'

Süleyman Öztürk zou het niet erg vinden als Frenkie de Jong aankomende zomer van club wisselt. De journalist van Voetbal International is een groot bewonderaar van de Nederlandse controleur, maar ziet De Jong tegelijkertijd worstelen bij FC Barcelona. Mundo Deportivo meldde onlangs dat de Catalanen niet onwelwillend tegenover een vertrek van de middenvelder staan.

Öztürk constateert dat De Jong in bijna vijf seizoenen bij Barcelona bijna elke positie heeft ingevuld onder achtereenvolgens Ernesto Valverde, Quique Sétien, Ronald Koeman en Xavi. "Je zou kunnen zeggen dat hij als voetballer volwassen is geworden en zijn plek heeft gevonden. Alleen knaagt er iets."

De volger van het buitenlandse voetbal legt direct uit waar dat knagende gevoel vandaan komt. "De Jong is in Catalonië een verwaterde versie geworden van de grenzeloze durfal die Luka Modric op de billen dwong en Karim Benzema wilde uitkappen in zijn eigen zestienmetergebied."

"Hij is geen Iniesta, geen Xavi en geen Busquets gebleken. Misschien is dat de moeilijkheid", benadrukt Öztürk hoe moeilijk het is om als speler je stempel te drukken op het spel van Barcelona. "Dat ieder zijn eigen blik heeft en dat hij een voetballer is die niet te kaderen is. Je ziet wat je wil zien."

"Als Koeman meer rendement van hem wil, is hij prompt goed voor zeven doelpunten en acht assists in een seizoen. Omdat Oriol Romeu tekortkomt als vervanger van Busquets, heeft De Jong een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Die vult hij naar behoren in, maar er mist iets. De sprankeling van een totaal vrije voetballer."

In de optiek van Öztürk hebben de Spaanse jaren De Jong behoorlijk veranderd. "Het punt is dat hij sinds zijn vertrek bij Ajax nooit zichzelf heeft kunnen zijn. Frenkie de Jong weet waarschijnlijk zelf niet meer wie of wat hij is. Het wordt tijd dat hij op zoek gaat naar een trainer of een club waar hij beter wordt begrepen. Daarvoor is het nog niet te laat", aldus de journalist van het weekblad.

Vertrek uit Barcelona?

Technisch directeur Deco heeft drie maanden geleden een voorstel ingediend om het contract van De Jong met drie jaar te verlengen tot medio 2029, maar daar heeft de entourage van de middenvelder nog niet op gereageerd. Hierdoor denkt de clubleiding voorzichtig aan een tussentijdse verkoop van De Jong.