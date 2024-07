PSV zwaar bestraft voor vuurwerk afsteken in Abe Lenstra Stadion van sc Heerenveen

PSV wordt flink bestraft voor de de actie van de eigen supporters eind april tijdens het officieuze kampioensduel met sc Heerenveen (0-8 winst). De Eindhovenaren moeten het volgend seizoen tijdens de eerste uitwedstrijd stellen zonder supporters.

PSV speelde in het Abe Lenstra Stadion zijn beste wedstrijd van het seizoen. Met de drie punten die in de slotfase al ruimschoots zeker waren zou PSV het officieuze kampioenschap in de Eredivisie gaan vieren.

De supporters van PSV in het uitvak staken op de regenachtige avond in Friesland massaal fakkels aan. Daardoor ontstond een gigantische rookpluim.

Scheidsrechter Danny Makkelie voelde zich genoodzaakt om de wedstrijd in de absolute slotfase een tijdje stil te leggen. Onder meer Luuk de Jong en Joey Veerman liepen naar het uitvak toe om de supporters tot kalmte te manen. Daarna werden de laatste minuten uitgespeeld.

Een week later haalde PSV tegen Sparta Rotterdam (4-2 winst) in eigen huis het officiële kampioenschap binnen.

PSV heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal inmiddels geaccepteerd. "Het was een geweldige galavoorstelling van ons team, maar helaas werd deze in de slotminuten overschaduwd door het vuurwerk van onze supporters", aldus algemeen directeur Marcel Brands tegenover het Algemeen Dagblad.

"We hebben de schikking geaccepteerd, want de feiten waren overduidelijk. We moeten met z'n allen voorkomen dat dit nogmaals gebeurt voordat de gevolgen nóg erger zijn."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!